Вакцина раздора: Евросоюзу пророчат раскол из-за «Спутника V»

Одни члены ЕС не хотят закупать препарат только потому, что он российский, а другие - готовы сотрудничать с Москвой Фото: REUTERS

Коронавирус, а точнее вакцинация от него, стала серьезным испытанием для Европейского союза. Настолько серьезным, что можем привести к политическому расколу объединения. И главной «красной линией» тут становится вопрос применения российского «Спутника V», - уверены журналисты влиятельной французской газеты «Le Monde».

Как утверждают источники издания в высших кругах европейской бюрократии, в ЕС зреет самый настоящий раскол между теми, кто готов принять протянутую Москвой руку помощи и теми, кто от нашего препарата отказывается, просто потому что он российский.

Так, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал «Спутник V» больше «средством пропаганды и агрессивной дипломатии, чем солидарности и медицинской помощи». Не очень понятно, почему пропагандой не считаются, например, обещания США поделиться вакциной с Мексикой, если, конечно, останется.

Пока Европейское агентство лекарственных средств решает, сертифицировать или нет нашу вакцину, все в большем числе государств-членов ЕС звучат призывы ускорить бюрократические процедуры и убрать «политический ценз» в столь важном для здоровья граждан вопросе.

Некоторые политики в открытую говорят о необходимости начать переговоры с Моквой до официального одобрения регулятором. Среди них - премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов и его коллега из Баварии Маркус Зедер.

А сегодня канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о планах по закупке российской вакцины «Спутник V». Австрийский лидер считает, что в этом вопросе важна эффективность и безопасность препарата, а не его страна-производитель.

И, пока в одних странах ЕС фактически ведут сепаратные переговоры с РФ, в других пока только критикуют «вялую позицию Брюсселя». Так, буквально на днях норвежское издание Resett опубликовало статью, название которой говорит само за себя: «ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины».

В других государствах тоже начинаются «брожения в регионах». Например, в Италии, которая не предпринимает пока никаких действий относительно приобретения «Спутника V», однако некоторые ее провинции уже выразили свою заинтересованность, несмотря на сопротивление центральных властей.

А итальянцы из граничащих с Сан-Марино городков уже воспользовались возможностью получить нашу вакцину, закупленную крохотной республикой.

В итоге, несмотря на то, что многие в ЕС по-прежнему пытаются ставить палки в колеса российскому препарату, а Европейская комиссия еще не вступила в переговоры с Москвой, это должно произойти уже в ближайшее время, уверены в «Le Monde».