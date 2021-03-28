Европа просит «Спутник V»

О необходимости приобрести российскую вакцину заявили в Норвегии и Германии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Норвежское издание Resett опубликовало статью, название которой говорит само за себя: «ЕС остался в дураках в борьбе за дозы вакцины». В столь незавидное положение Евросоюз, по мнению норвежцев, попал из-за упрямого нежелания использовать российский антиковидный препарат «Спутник V».

Брюссель слишком долго игнорировал первую в мире зарегистрированную вакцину против коронавируса и переоценивал эффективность англо-шведской AstraZeneca. И вот теперь, отмечает издание, наделав ошибок в стратегии вакцинации, Европа признала необходимость использования «Спутника V» и вынуждена отправиться в Москву «как на Каносское унижение». Это выражение, связанное с событием из истории Средневековья, имеет смысл действия, совершаемого в знак покаяния.

А в Германии премьер-министр федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов заявил в интервью газете Welt, что Берлину следует заранее начать переговоры с Россией по поставкам вакцины «Спутник V». Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал скорее принять решение об одобрении Брюсселем «Спутника V».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Война нового типа»: Макрон обвинил Россию в попытке влиять на Европу с помощью вакцин

Французский лидер считает, что Европе нужно быть самостоятельной (подробности)