Квартира композитора Лядовой за 80 млн рублей отошла ее молодому адвокату

Людмила Лядова дожила до 95 лет. Фото: Анатолий ЛОМОХОВ/Global Look Press

Нешуточный скандал разгорелся после смерти 95-летней пианистки и композитора Людмилы Лядовой. Некоторые ее знакомые удивлены, почему все ее наследство досталось не родственникам, а адвокату, который последние годы опекал женщину.

Людмила Лядова была одним из известнейших в Советском Союзе композиторов. Она автор знаменитой «Чудо-песенки», «Старого марша». Песни Лядовой были в репертуаре всех звезд советской эстрады, включая Утесова, Кобзона, Зыкину, Пьеху, Лещенко. Даже в 75 лет она продолжала давать концерты, на которых азартно играла на пианино, пела, свистела и отплясывала. Дожила до 95 лет, оставаясь в твердой памяти. Ушла из жизни 10 марта. А после похорон грянул скандал. Имущество Лядовой вместе с ее наградами и ценностями досталось ее помощнику, адвокату Виктору Дворовенко. И сейчас открываются некоторые странности.

Придуманная схема?

Бывший директор Лядовой Галина Горбенко рассказала «КП», что последние годы обхаживали пианистку два брата Дворовенко - Виктор и Иван, адвокаты. Четыре года назад 90-летняя Людмила Лядова перенесла инсульт. И адвокат Виктор Дворовенко, который был знаком с Людмилой Алексеевной, в этот период окружил ее плотным вниманием. Певец Юлиан, друживший с Лядовой, уверен, что братья Дворовенко втерлись в доверие к нездоровой состоятельной даме и отстранили от нее прежнее окружение, а также и ее мужа не просто так, а с дальним прицелом - чтобы завладеть ее московской элитной недвижимостью. Ее четырехкомнатная квартира в Доме композиторов недалеко от мэрии стоит не менее 80 млн рублей. Эту площадь в свое время дали Лядовой за ее многочисленные заслуги.

Квартиру композитора в двух шагах от Тверской унаследовал ее адвокат Виктор Дворовенко. Фото: Первый канал

Последний муж композитора Александр Федорович обращался за помощью в Общественный комитет по защите от квартирного рейдерства. Работники этого комитета сняли видеопротокол признаний супруга покойной. Также он оставил собственноручно написанное заявление, в котором указал, что его «специально развели с женой, для того чтобы завладеть их квартирой».

Лядов рассказал, что сначала братья Дворовенко самовольно вывезли его в центр «Феникс», тот самый, в котором мучительно умирал Дмитрий Марьянов. Директор этого центра Оксана Богданова подтвердила, что знает Дворовенко, и объяснила, что Александру Лядову реально нужна была помощь (страдал алкогольной зависимостью, и ему требовалась реабилитация).

По возвращении из центра Александр Федорович назвал «Феникс» концлагерем. А еще с изумлением узнал, что знаменитая жена с ним развелась. И это в 90 лет! «Дворовенко передал мне, что Люда больше не хочет меня видеть», - рассказывал отвергнутый супруг.

На видео Лядов сказал, что он не давал согласия на развод и узнал про него спустя девять месяцев.

Ранее он жил с женой в той самой элитной квартире в Доме композиторов, а после развода супруга с помощниками купила ему отдельную небольшую квартиру на улице Удальцова и прекратила с ним общение. Ее новой «семьей» стали исключительно братья Дворовенко.

- Считаем, что Александра Федоровича намеренно отсекли от жены как возможного наследника, чтобы основное имущество осталось у Лядовой, а в конечном итоге у самих «стратегов», - полагает Сергей Лобанов, комиссар Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства. По его мнению, могла быть спланированная схема, как развести престарелых супругов и завладеть наследством бездетной одинокой женщины.

«Всё они делали для того, чтобы заиметь нашу квартиру», - говорит на видео, записанном борцами с квартирными рейдерами, Александр Лядов.

Бывшего мужа пианистки Александра Лядова определили в центр «Феникс», в котором мучительно умирал Марьянов. Фото: Первый канал

Скандальный «Феникс»

Самое удивительное, что те же самые братья Дворовенко устраивали и актера Дмитрия Марьянова в клинику «Феникс», из которой он уже не вернулся живым.

Со слов бывшего директора Лядовой Галины Горбенко, брат Виктора Дворовенко Иван хорошо знает последнюю жену Марьянова Ксению Бик.

- И вот что странно - Диму Марьянова в «Феникс» тоже отправлял адвокат (Дворовенко). Не жена Бик это делала, а адвокат, - отмечает подруга умершего актера Яна Поплавская. - И мужа Людмилы Лядовой отвезли именно в этот скандально известный «Феникс», где люди умирали, нередко потом выяснялось, что кто-то из них лишился имущества. А те, кто потом получает чьи-то квартиры или имущество, они по профессии адвокаты! Мне это кажется очень странным. Однако другие знакомые Людмилы Лядовой считают, что она сама захотела расстаться с надоевшим старым мужем и принять поддержку молодого помощника Виктора Дворовенко, который о ней заботился последние четыре года. Возможно, поддалась обаянию своих «попечителей»?

Работники Общественного комитета по защите от квартирного рейдерства намерены проводить собственное расследование данной ситуации и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.

Людмила Алексеевна была замужем пять раз. Фото: Василий НОСКОВ/РИА Новости

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Он мой большой друг»

В прошлом году, узнав, что Лядова доверилась адвокату, я позвонила Людмиле Алексеевне. Хотелось понять, правда ли это, нет ли тут принуждения? Несмотря на возраст и инсульт, 95-летняя дама говорила бодро.

- У меня сейчас есть хороший друг. Он намного моложе меня, адвокат. У него замечательная семья, с которой я дружу. Это семья Дворовенко, - рассказала «КП» Людмила Лядова.

- Людмила Алексеевна, говорят, что вы попали под влияние Виктора Дворовенко.

- Ну, просто это мой большой друг. Вот и все.

- Говорят, вы ему отписали свою четырехкомнатную квартиру?

- Да. Это правда. Это моя инициатива, мое право. Никто меня не заставлял.

- Отписали ему квартиру, чтобы он о вас заботился?

- Он бы и так заботился.

- А как сейчас ваш бывший муж, с которым расстались?

- Он живет отдельно. Понятия не имею, кто с ним.

- У него нет детей?

- Нет. И у меня тоже нет. Я всю жизнь жила музыкой.

- А все-таки у вас было пять мужей. Это же еще и выдержать нужно столько-то!

- Ну, энергии у меня всегда много. Первым мужем был цыган. Красавец! Вторым - танцор балета. Где-то в среднем шесть-семь лет длились мои замужества. И расставались. Но трагедию не делала из этого. Третьим мужем был простой инженер. А потом был у меня певец Игорь Сластенко. Он был очень хорошим мужем, но музыка всегда была для меня на первом месте.