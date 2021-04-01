Поездки в Грузию стали небезопасными для россиян: политолог прокомментировал инцидент с Познером в Тбилиси

Поездки в Грузию стали небезопасными для россиян. Фото: EPA/TASS

Активация оппозиционных сил, поддерживающих экс-президента Саакашвилли, нагнетание русофобских настроений — все это новая грузинская реальность, которая еще пару лет вроде как не ощущалась. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что теперь русским туристам далеко не так безопасно в Тбилиси, как раньше.

Вчера вечером, 31 марта, со скандалом было сорвано празднование 87-го дня рождения известного русского журналиста Владимира Познера в Тбилиси. Ему припомнили высказывания по поводу Абхазии и Юной Осетии, сказанные им 11 лет назад: «Это было военное вторжение со стороны Грузии, в результате чего Грузия потеряла Абхазию навсегда». И несмотря на то, что после этого Познер не раз бывал в Грузии после этого, и также отмечал здесь свой день рождения, в этот раз у здания ресторана собрался целый митинг. Заведение закидали яйцами, отрубили свет и таким образом заставили-таки закончить вечеринку.

Кроме того, и ресторан, и гостей оштрафовали за нарушение комендантского часа. Сегодня же утром Владимир Познер и его гости покинули страну.

- Грузия в свое время была одним из основных туристических направлений в формате маршрута выходного для россиян, — говорит политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. — И считалось, что тогда деполитизация процесса была основой для сближения отношений наших стран. Для граждан РФ не было ограничений для въезда в Грузию. И радикалы этим не пользовались. Но сейчас ситуация обострилась. К чему это привело — понятно. И если теперь на границе будут спрашивать о территориальной принадлежности Абхазии и Южной Осетии, то это серьезно осложнит ситуацию с въездом. Все это мы уже проходили, когда Собчак, например, пыталась получить право на въезд в Крым через Украину. Эта система так не работает, и не имеет отношения позиция человека по отношению к той или иной территории. Не имеет отношения и его культурные и родственные связи с той или иной страной. Все будут смотреть на паспорт. По факту это очень серьезный сигнал к тому, что это может быть небезопасно для россиян.

- Как вы думаете, насколько сторонники Саакашвили сейчас сильны в Грузии?

- Определенно сильны. Там сейчас идет парламентский кризис. Им удалось спровоцировать ряд кадровых перестановок в высших эшелонах власти. Саакашвили в хороших отношениях с Байденом, что делает его теперь значительно ближе к власти. Так что я сомневаюсь, что эта ситуация так просто рассосется. Наконец, коронавирус и карантин, который Грузия пережила достаточно тяжело, важный катализатор активации такого рода процессов. А попытка политически активизироваться стояла перед Саакашвили давно.