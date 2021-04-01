Премьер Грузии возложил ответственность за протесты из-за приезда Познера на Саакашвили

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Тележурналист Владимира Познера, как американский гражданин, въехал в Грузию законно, с наличием ковидного паспорта и отрицательным ПЦР-тестом. Такое заявление сделали в МВД страны, а также премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который возложил ответственность за закидывание отеля, где остановился телеведущий, яйцами на бывшего президента страны Михаила Саакашвили и его соратников.

«Ответственность за те результаты возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию», - заявил он.

Как отметил премьера, цель экс-президента - повреждение международного имиджа Грузии. По его словам, «на этот раз вновь это было сделано, когда страна частично открывается для туристов».

Напомним, ранее в Тбилиси прошли протесты из-за визита в город Познера, который прибыл в грузинскую столицу, чтобы отметить там свой день рождения. 1 апреля журналисту исполняется 87 лет. Протестующие собрались около отеля, в котором остановился телеведущий со своими друзьями, и бросали яйца в здание. Сам Познер сообщил обозревателю «КП» Александру Гамову по телефону, что он находится в безопасности, здоров.