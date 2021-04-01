"Он в полузабытье находится": Лев Лещенко раскрыл правду о состоянии Вячеслава Зайцева

Поклонники знаменитого кутюрье, страдающего болезнью Паркинсона, не находят себе места из-за того, что тяжело больного мэтра вынуждают появляться на публике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состояние здоровья модельера Вячеслава Зайцева вызывает большую тревогу у неравнодушных россиян. Точнее, поклонники знаменитого кутюрье, страдающего болезнью Паркинсона, не находят себе места из-за того, что тяжело больного мэтра вынуждают появляться на публике. Масла в огонь подлил певец Лев Лещенко, который раскрыл правду о здоровье 83-летнего Вячеслава Михайловича.

Знаменитый певец Лев Лещенко был в числе приглашенных гостей на дне рождения Вячеслава Зайцева. Он своими глазами видел, в каком состоянии находится именитый кутюрье.

"Он был не в очень хорошем состоянии, конечно. Он уже в таком полузабытье находится. Было удивительно, что они его привели. Ну, мы не могли не пойти туда, потому что это по жизни наш товарищ", - цитирует Лещенко ren.tv.

Отметим, поздравить знаменитого модельера с 83-летием пришли Алла Пугачева, Максим Галкин и другие звезды. Лев Валерьянович, комментируя скандал по поводу продажи билетов на день рождения Зайцева, отметил: "Там был показ мод. Они таким образом собирали людей, чтобы его провести".

Меж тем на днях в соцсетях всплыли странные видео с участием Зайцева. Немощный пенсионер по лестнице в своем особняке поднимается с помощью крана для людей с ограниченными возможностями, сидя в инвалидном кресле. Тут же поет и пляшет какая-то женщина.

Кадры с престарелой звездой в сеть выложили люди, которые представляются близкими друзьями мэтра. Россиян возмущены до глубины души. "Как не стыдно? Зачем так поступать с человеком?", "Вы что выкладываете немощного старика на всеобщее обозрение?", "Зачем это выкладывать, старого больного человека? Мы помним его адекватным. Пусть так и будет", - гневается народ. Многие полагают, что "Вячеслав Михайлович не был бы рад, чтобы его выставляли в таком виде".