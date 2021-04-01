Помощница Давы в ярости: профайлер разоблачил ее роман с экс-бойфрендом Бузовой

В реакции Давы наш эксперт разглядел типичное поведение лжеца. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне во время премии "Прорыв года" Оксаны Федоровой и журнала Moda Topical одному из победителей, Давиду Манукяну пришлось не только получать статуэтку, но и отвечать на неудобные вопросы прессы. После скандального расставания с Ольгой Бузовой его личная жизнь в центре внимания, ведь звезда "Дома-2" обвинила парня не только в рукоприкладстве, но и в изменах. А недавно Дава и сам засветил в Инстаграме гостиничный номер с брюнеткой в постели. Ее личность вскрылась быстро: загадочной девушкой оказалась помощница Манукяна Анна Маковская.

После расставания с Бузовой блогер стал завидным женихом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Вас недавно застукали с девушкой, с вашей помощницей Аней, - обратились к победителю премии репортеры.

- Застукали, серьезно? А кто меня застукал, как..? Слушайте, Аню уже как только не называли: и помощницей, и пиарщицей. Я не раз повторял: это мой директор, которая с самого начала со мной и имеет отношение ко всем моим проектам. Мы всей командой останавливаемся в одном отеле, и свободно заходим друг к другу в номера. Поэтому когда я читаю такие вещи, мне смешно. Люди пытаются по-своему интерпретировать любую мелочь. Я свободный человек.

- А кто для вас Аня?

- Это человек, на которого всегда можно положиться.

- А в плане романтических отношений?

- Это глупый вопрос, ну правда, - пресек блогер неприятную тему.

"Комсомольской правде" удалось снять этот момент интервью, причем, в кадр, кроме самого Давы, попала и та самая Анна. Предполагаемая любовница не смогла скрыть эмоций: на ее лице отразилась целая гамма чувств. Что ощущала девушка и сам Дава, kp.ru рассказал эксперт по лжи и языку жестов, профессиональный профайлер Илья Анищенко.

Анна не смогла скрыть бурю эмоций. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Поздравляю, роман разоблачен, - вынес вердикт наш эксперт после просмотра видео. - Обратите внимание на поведение Давы. Первый вопрос его явно испугал: у блогера дважды дергается губа - это показатель страха, ужаса, неприятных эмоций от того, что его сейчас раскроют. Он не говорит "нет", не отрицает прямо романтических отношений, а начинает забалтывать собеседника, уводя разговор и хватаясь за тему, в которой точно уверен. Например, повторяет "она не пиарщица" - это факт, который для него не вызывает сомнений. Это типичное поведение лжеца, которому тяжело врать здесь и сейчас. Он говорит, что свободен. Но для меня очевидно, что отношения есть, просто сам Манукян серьезными их не считает.

Губы девушки вытянуты в трубочку - по словам эксперта, она пытается подавить гнев и ярость. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам профайлера, в поведении Анны чувствуется обида и злость.

- У нее проявляются сильные признаки стресса в тот момент, когда упоминают ее имя, - продолжает Илья Анищенко. - Она жует свои губы, опускает взгляд вниз - переживает. Затем смотрит на Даву, мол, что же ты ответишь? Ей обидно слышать о себе такие слова, она пытается подавить гнев и ярость - об этом говорят вытянутые в трубочку губы и взгляд исподлобья. Я вижу, что она сильно-сильно влюблена, но блогер этого не ценит.

СПРАВКА "КП"

Илья Анищенко, профайлер

Опыт работы профайлером — с 2013 года, опыт работы бизнес тренером — с 2010 года. Гражданский консультант силовых ведомств (Кольцовская таможня и Минобороны), банков и госкорпораций. Первый и единственный профайлер, принимающий участие в судах присяжных. Консультант по экономической и кадровой безопасности, телеведущий, блогер, бизнес-тренер, постоянный эксперт в СМИ преподаватель Института психологии управления. Автор книги «5 принципов определения лжи».