Вокруг «Северного потока-2» развернулись морские бои с таранами

Западные военные корабли и авиация устраивают провокации в районе прокладки трубопровода Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Удивительно, как далеко готовы зайти американцы, чтобы помешать окончанию строительства трубопровода «Северный поток-2», который готов уже на 95 процентов. Судя по всему, от санкционного давления в Вашингтоне решили перейти в физическому. В компании-операторе Nord Stream 2 отмечают возросшую активность военного флота и авиации в районе прокладки трубы, которая зачастую носит не только провокационный, но и опасный характер. При этом к «акциям прямого действия» привлекаются и гражданские суда. Доходит до прямых столкновений в море!

- 22 февраля при трубоукладке к югу от датского острова Борнхольм с южного направления в охранную зону работ вошло польское рыболовное судно SWI-106, рассказал «Интерфаксу» директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин. - Неоднократные попытки установить с ним радиосвязь успехом не увенчались. Судно снабжения «Владислав Стрижев» было вынуждено выйти на курс оттеснения, в результате чего SWI-106 произвело навал на «Владислав Стрижев». После столкновения капитан рыболовного судна вышел на связь и признал свою вину в происшествии (аудиозапись имеется). Если бы не решительные действия судна снабжения, удар пришелся бы по трубоукладочной барже «Фортуна».

А 28 марта менее, чем в миле от этого судна, объявилась неопознанная подлодка, нарушив установленную охранную зону. Удивительно, как при этом она не нарвалась на якорную систему «Фортуны», которая простирается на расстояние более одной мили – в этом случае повреждено было бы и российское судно, и трубопровод. И еще неизвестно, чем бы это закончилось для самой субмарины.

29 марта, по словам Минина, вокруг «Фортуны» гарцевал боевой корабль пoльских ВМС (тактический номер 823). Судну обеспечения «Спасатель Карев» пришлось идти параллельным курсом, сопровождая военный корабль.

Кроме того, по данным компании-оператора, со второй половины марта над трубоукладочными судами стали постоянными гостями иностранные самолеты, которые летают над кораблями на вызываще малой высоте. Чаще других в небе появляется польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

- Действия военных кораблей и самолетов, а также гражданских судов иностранных государств, являются безответственными и недопустимыми, - отмечает Андрей Минин. - Они создают реальную угрозу возникновения аварийных ситуаций с непредсказуемыми последствиями.

Наверно, неудивительно, что пуще других усердствуют в этом поляки. Ведь это самый лояльный, на все готовый сателлит США на европейском континенте. Если не считать Украину, которая бы и рада подсобить, да нечем. И среди европейских противников прокладки трубопровода их голос звучал громче всех. В конце концов Варшаве больше нравится получать российский газ через Украину и тут же продавать ей под видом польского.

Но, похоже, настала пора защищать свои экономические интересы не только дипломатическим путем, но и Северным флотом.