Что известно о ДТП на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била

Подробности крупного ДТП с участием блогера Эдварда Била

В четверг, 1 апреля, в центре Москвы на Смоленской площади произошла крупная авария с участием пяти автомобилей.

— В результате столкновения пострадала одна женщина. По словам Департамента транспорта Москвы, она находится в реанимации.

— В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что в одном из автомобилей был популярный Youtube-блогер Эдвард Бил. Он был водителем синего Audi.

— Подробности о причине ДТП. Пранкер Эдвард Бил не справился с управлением автомобиля на Новинском бульваре, машина влетела в поток движущихся машин. В результате столкнулись пять автомобилей. Пользователи соцсетей заметили, что авария произошла практически в том же месте, где актер Михаил Ефремов, находившийся за рулем в нетрезвом состоянии, выехал на встречную полосу и врезался в машину 57-летнего водителя-экспедитора Сергея Захарова.

— Департамент транспорта Москвы сообщил, что с начала 2021 года на автомобиль Audi RS 6, участвовавший в аварии в центре Москвы, было зарегистрировано 400 нарушений скоростного режима. Машина с января была снята с учета и ездила по подложным номерам.

— Дептранс готовит обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Эдварда Била