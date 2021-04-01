Неожиданная развязка дела об измене: Наташа Королева простила любовницу Тарзана и мстит свидетельнице

Сергей Глушко и Анастасия Шульженко. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для Наташи Королевой, которая в прошлом году пережила грандиозный семейный скандал, настало время возмездия. Сразу два уголовных дела близятся к развязке: о краже бриллиантов и изготовлении порнографии. Оба связаны с изменой Тарзана, которую его молодая любовница без тени стеснения предала огласке.

Напомним, муж артистки привел в ее квартиру двух девушек - начинающую актрису Анастасию Шульженко и ее подругу Милану Миломанову, известную в Анголе русскую певицу МилаНову. С первой у Тарзана случился интим, а вторая по ее просьбе записала на видео их воркование голышом. Наташа Королева в ответ заявила, что из ее дома украли украшения стоимостью 5 миллионов, а скандальный ролик потребовала признать порнографией. Оба дела уже расследованы и переданы в прокуратуру.

Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Но самое удивительное, что наказать артистка решила вовсе не любовницу супруга, а ее подругу Милану. Шульженко по обоим делам проходит как свидетель, а МилаНова - обвиняемая. И сроки очень серьезные: по краже - до 10 лет за решеткой, по порнографии - до шести.

- Наконец закончился следственный процесс и я могу говорить. Все это время я живу, как в аду, - призналась МилаНова kp.ru. - Только представьте, двое суток я просидела в СИЗО на Петровке, где содержатся самые опасные преступники! А сейчас я в ожидании суда.

По словам девушки, у нее были очные ставки с Тарзаном-Глушко и теперь уже бывшей подругой Шульженко.

- С Сергеем мы даже немного поговорили, и он вроде как меня простил, но на самом деле мне подложили бомбу замедленного действия. Мне было сказано: «Милана, твоя проблема, что это дело по звонку», - продолжает обвиняемая. - На меня повесили абсолютно всё: и кражу, и съемку, и распространение порно. Статьи серьезные, срок грозит не маленький. У меня только один вопрос к Наталье: "Почему я!?". Ведь кто раздвигал ноги? - Шульженко! Кто отнес видео на телеканал? - Шульженко! Кто мечтал о славе и деньгах? - Шульженко! И прошу заметить, и то, и другое она получила! А я же стала козлом отпущения. При этом хочу отметить, что Сергей - не первая жертва Шульженко, она уже проделывала этот трюк с видео с ее бывшим парнем, тоже известным стриптизером. И выжидала тогда четыре года, чтобы отдать на телевидение.

Когда-то МилаНова и Наташа Королева пересекались на вечеринках и тепло общались. Фото: из личного архива

Миломанова в шоке, ведь сейчас от нее все отвернулись и не у кого просить поддержки.

- Я согласна, что моя вина тоже есть, но я уже изрядно поплатилась. Моя репутация запятнана, и я не знаю, как с этим жить дальше, - плачет МилаНова. - Наташа Королева превратила мою жизнь в ад. Неужели она готова жить с этим всю жизнь, зная, что сломала жизнь невиновному человеку и отправила его за решетку к убийцам и наркоманам? Посадите меня хоть на десятый детектор лжи, я ко всему готова. Я не вижу другого выхода. У меня нет сил бороться ни морально, ни физически, у меня нет связей и знакомств в России. Я прошу какой-то защиты, помощи у народа! Может, хотя бы огласка остановит Наталью и она одумается!

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