В Германии испытывают вакцину для лечения рака головного мозга. Она поможет таким пациентам, как Анастасия Заворотнюк

У 82% пациентов, участвующих в испытаниях, опухоль не прогрессировала в течении трех лет после введения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глиома - самая распространенная опухоль головного мозга. В России каждый год врачи выносят около 34 тысяч таких диагнозов. Глиобластома - это четвертая степень злокачественности глиомы. От глиобластомы умерли Дмитрий Хворостовский, Ив Сен-Лоран, Жанна Фриске, Валерий Золотухин... Сейчас с этой болезнью борется Анастасия Заворотнюк. Глиомы формируются из глии, это вспомогательные клетки нервной ткани, они составляют 40 процентов от общего объема центральной нервной системы. Глиомы на сегодня неизлечимы. Их трудно удалить хирургическим путем, химиотерапия и лучевая терапия часто имеют лишь ограниченный эффект. Но недавно немецкие врачи предложили новый способ лечения, который мобилизует защитные возможности иммунной системы самого пациента.

Идея состоит в том, чтобы создать для иммунитета новую удобную мишень, пометить с помощью этой мишени “неправильные” клетки опухоли и тогда иммунная система сможет уничтожить их самостоятельно. Дело в том, что более 70% пациентов с диагнозом “глиома” имеют одинаковую мутацию гена IDH1. Особенность этой мутации в том, что она характерна для глиом (собственно, она отвечает за их развитие), но при этом никогда не встречается в здоровых тканях. Ну, разве это не отличная мишень?

Проблема в том, что опухолевые клетки научились защищать себя от иммунной системы - они “выключают” белок, который сигналит о том, что клетка стала злокачественной.

Несколько лет назад команда учёных под руководством Михаэля Платтена, директора отделения неврологии Медицинского университета Мангейма и заведующего отделением Немецкого онкологического исследовательского центра, создала искусственную версию сегмента белка IDH1 с характерной мутацией. Вакцина помогает иммунной системе узнать о появлении в организме белка-мутанта и с помощью Т-хелперов (они усиливают иммунный ответ) уничтожить чужеродные клетки и в итоге ликвидировать глиому. Лабораторные опыты продемонстрировали, что вакцина способна остановить у мышей рост раковых клеток с мутацией IDH1. За это открытие в 2019 году Михаэль Платтен получил Немецкую премию в области борьбы с раком. Затем команда врачей приступила к клиническим испытаниям вакцины I фазы, в которых приняло участие 33 человека с мутацией IDH1. Они получали вакцину в дополнении к стандартной схеме лечения (лучевая или химическая терапия). Ни у одного из пациентов врачи не наблюдали серьезных побочных эффектов (во время I фазы испытаний в первую очередь выясняется безопасность вакцины). У 93% пациентов иммунная система продемонстрировала специфический ответ на вакцину. Кроме того, у значительной части пациентов врачи наблюдали псевдопрогрессию, то есть набухание опухоли, вызванное вторжением иммунных клеток. У таких пациентов наблюдался в крови высокий уровень Т-хелперов, отреагировавших на вакцинный препарат. Это значит что иммунные клетки энергично атаковали опухоль. А у 82% пациентов опухоль не прогрессировала в течении трех лет после введения.

- Пока мы не можем сделать далеко идущих выводов об эффективности вакцины, поскольку у нас не было сравнения с контрольной группой, - рассказал Михаэль Платтен. - Но в плане безопасности и иммуногенности вакцина продемонстрировала настолько впечатляющие результаты, что мы с энтузиазмом приступаем ко второй фазе исследования. Это позволит нам понять дает ли вакцина лучшие результаты лечения, чем стандартная терапия, которая применяется сегодня.