Встреча суперженщин: Муцениеце и Летучая померились декольте, а Собчак пришла «раздетой»

Агата Муциниеце. Фото: предоставлено редакцией GQ

Новая этика наступает консерваторам на пятки, и вот уже женская премия в исконно мужском журнале – не диковинка, а норма и пример для подражания. Накануне «GQ Super Women» состоялась в третий раз, и как обычно, издание наградило 12 сильных, успешных и талантливых (см. «Полный список»). А еще, безусловно, красивых.

В этот вечер в интерьерах старинного особняка «Школы современной пьесы» перед камерами блистали не только победительницы, но и званые гостьи. После долгих и заунывных месяцев пандемии на светскую вечеринку они постарались надеть все лучшее сразу, чтобы надолго впечатлить публику. Что ж, посмотрим, кому это удалось.

Завидная невеста Агата Муцениеце, которая после развода (или благодаря ему?) стала еще популярнее, появилась на премии в стильном атласном платье, возможно, сшитом на заказ – к ее фигуре наряд подошел безупречно. Всего одним платьем актриса убила нескольких зайцев: оголила тонкие ключицы и точеную зону декольте, подчеркнула тонкую талию поясом, а хрупкие плечи – пышными рукавами-фонариками.

Лена Летучая. Фото: предоставлено редакцией GQ

Если Агата в этот вечер стала черным лебедем, то Лена Летучая – белым. Похудев в испанской детокс-клинике после перенесенного ковида и гормональной терапии, телеведущая вернулась к своим привычным идеальным линиям, а платье с корсетом и оголенными плечами очень наглядно это продемонстрировало.

Ксения Собчак. Фото: предоставлено редакцией GQ

А вот Ксения Собчак, которая из-за сумасшедшего графика вынуждена была переодеваться в машине, попала в неловкую ситуацию. Блузка телезвезды оказалась такой же прозрачной, как и ее бюстгальтер, а вспышки фотокамер подсветили интимные подробности: в определенных ракурсах Собчак казалась совсем без белья.

Наталья Подольская. Фото: предоставлено редакцией GQ

Яна Рудковская. Фото: предоставлено редакцией GQ

Наталья Подольская, недавно родившая второго сына, уже вернулась к прежним формам и даже перевыполнила план: 52 вместо 54 «дородовых» килограммов. Молодая мама в брючном костюме и застегнутой на все пуговицы белой рубашке выглядела стильно и строго: похоже, закрытый наряд ей выбирал оставшийся дома Владимир Пресняков.

Маша Миногарова. Фото: предоставлено редакцией GQ

Блогер Маша Миногарова удивила кожаным платьем с рукавам-перчатками, Яна Рудковская – летящей прозрачной юбкой, участница «Голоса» Ян Гэ – экзотическим макияжем, фигуристка Елизавета Туктамышева – нежным и романтичным образом. А вот певица Зара осталась себе верна и выбрала для раута эффектный сценический наряд с перьями, кружевом и крупными аксессуарами.

Певица Зара. Фото: предоставлено редакцией GQ

Певица Елка. Фото: предоставлено редакцией GQ

Елизавета Туктамышева. Фото: предоставлено редакцией GQ

Ян Гэ. Фото: предоставлено редакцией GQ

ПОЛНЫЙ СПИСОК

Победительницами премии «GQ Super Women 2021» стали:

«Благотворительность» - Екатерина Шергова

«Спорт» - Елизавета Туктамышева

«Медиа» - Катерина Гордеева

«Искусство» - Софья Троценко

«Гастрономия» - Алена Солодовиченко

«Бизнес» - Янина Новицкая

«Бизнес онлайн» - Гузель Санжапова

«Кино и театр» - Виктория Исакова

«Режиссерская работа» - Анна Меликян

«Музыкальное искусство» - Аида Гарифуллина

«BOSS Woman. Внутренняя сила» - Зарина Догузова

«Энергия и изящество» - Ян Гэ