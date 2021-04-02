Елена Степаненко требует с Евгения Петросяна деньги за еду Фото: СОЦСЕТИ

Елена Степаненко и Евгений Петросян продолжают делить совместно нажитое имущество. На прошедшем 1 апреля заседании стало известно, что бывшая супруга требует с сатирика деньги за еду

Представители Елены Степаненко подсчитали, сколько ее экс-супруг Евгений Петросян потратил на питание в последние годы брака. Они хотят взыскать с 75-летнего артиста эти деньги.

"Это похоже на сюр, но она требует вернуть деньги, которые Евгений Ваганович потратил на еду в 2016 и 2017 годах. Там указано, что питался он регулярно, от двух до четырех раз в день, покупал продукты и средства гигиены. Где-то в кафе поел на 600 рублей, где-то - на 300. Он в эти годы часто летал в командировки, на гастроли. Все это заботливо подсчитано благодаря выпискам со счетов", - сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

По словам защитника, в документе фигурируют и суммы, которые юморист в те же годы переводил самой Елене Григорьевне. Жорин разводит руками - раздел имущества мог бы давно завершиться, но каждый раз представители Степаненко пересматривают свои требования и приносят все новые иски.

"Где хотят для своей клиентки на 5, 10, 20 и, в конце концов, на 50 миллионов больше. Мы свои требования, кстати, уточнили еще на первом слушании, с тех пор они не менялись", - цитирует Сергея "СтарХит".

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко делят несколько квартир, автомобили, загородное имущество, а также предметы искусства. Оценка многомиллионного состояния экс-супругов продолжалась почти два года. Список всех ценностей занял порядка тысячи листов. Самым ценным активом, к слову, является недвижимость в Зачатьевском переулке площадью 516 метров, из которой Петросян планировал сделать музей. Однако в квартире сейчас живет Степаненко. Также экс-супруги владеют двумя большими квартирами в Сеченовском переулке, двумя - на Ростовской набережной и однушкой - в Большом Кондратьевском переулке.