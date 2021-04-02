Пассажирский поезд сошел с рельсов на востоке Тайваня

СМИ сообщили, что на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Утром в пятницу, 2 апреля, на востоке Тайваня сошел с рельсов пассажирский поезд. По предварительным данным местных СМИ, есть жертвы, сколько – пока неизвестно.

О железнодорожной аварии в восточной части острова сообщило центральное информационное агентство Тайваня. Уточняется, что сход состава с рельсов произошел, когда поезд въезжал в горный туннель на территории уезда Хуалянь. На месте аварии работают спасатели и сотрудники экстренных служб.

Отмечается, что в восьми вагонах поезда находилось более 350 пассажиров. Телеканал CCTV Asia Pacific на своей странице в Twitter сообщил, что погибли по меньшей мере четыре человека, около 20 пострадали.

Фото: Twitter/ CCTVAsiaPacific

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 марта в Египте столкнулись два поезда. В результате погибли 32 человека, более 90 пострадали.