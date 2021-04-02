Число погибших при крушении поезда в Тайване увеличилось до 36 человек

При крушении поезда на Тайване погибли 36 человек Фото: REUTERS

В Тайване пассажирский поезд сошёл с рельсов в тоннеле. При инциденте на востоке Тайваня погибли 36 человек и 72 пострадали, сообщfет Reuters со ссылкой на Министерство транспорта Тайваня.

По данным издания, в уезде Хуаялянь поезд из восьми вагонов столкнулся с техникой, расчищающей пути от камней. Внутри поезда находились 350 человек. Пока известно, что эвакуированы только 100 пассажиров, спасателb продолжают операцию.

В посольстве России сообщили, что среди пострадавших в аварии нет россиян.