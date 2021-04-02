"Нужны они нам как пятое колесо": Что будет теперь с отношениями России и Грузии и что ждать туристам

Грузинские оппозиционеры устроили дебош у отеля, где остановились известные россияне. Фото: REUTERS

После того, как «возмущенные представители грузинской оппозиции» закидали яйцами отель в Тбилиси, где с опасной расслабленностью расположился со своими друзьями российский телеведущий Владимир Познер, и который ему пришлось спешно покидать, костеря «гостеприимную грузинскую землю» вместо празднования своего дня рождения, прозвучало много комментариев. Но ни одного извинения. С официальной грузинской стороны, во всяком случае.

Отважные оппозиционеры припоминали Познеру его давние высказывания о «территориальной целостности страны» - некогда он рассуждал об Абхазии, Южной Осетии и собственно Грузии в «пограничных» для чувствительных грузин тонах.

Надо сказать, что все о тех репликах давно забыли. Ну, кроме отдельных граждан в Закавказье, у которых много свободного времени, немного собственных мыслей, и совсем мало способностей анализировать нечто более сложное, чем «дважды два - четыре».

Насколько выходка против российского телеведущего и его друзей может испортить и без того прохладные отношения между Москвой и Тбилиси - об этом «КП» спросил у заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина.

Акция протеста у отеля, где остановился телеведущий Владимир Познер. Фото: REUTERS

- Последствия для Грузии и для России после выходки против Владимира Познера каковы: русский турист в Тбилиси не поедет больше никогда?

- Межгосударственные отношения не изменятся — ни в лучшую, ни в худшую сторону. Сказать по правде — этих отношений вообще нет! Все отношения идут через представительство Швейцарии — все! Что касается официальной позиции Тбилиси по отношению к Южной Осетии и Абхазии — то нынешняя власть занимает ту же позицию, что и "оппозиция имени Саакашвили". Тут их позиции очень схожи. И здесь ничего для Москвы не изменится.

- Но такие акции хранят туризм из России в Грузию окончательно!

- Грузия - не Мальдивы. В Грузию россияне приезжали массово. Но при том - кто туда едет ? Это не самые бедные люди в России. Не самый что ни на есть эконом-класс — он то предпочтет Грузии Турцию. Кстати, в Турции, например, ребята из Чечни, которые называют себя дагестанцами, вполне неплохо устроились, они хорошо владеют русским языком. И потому языковой комфорт наших туристо в Грузии и в Турции сейчас уже, в принципе, сопоставим. Но при том значительная часть грузинской молодежи русский язык не знает. Потому в Грузию ездили представители «середины среднего класса» - им не столько важен язык, сколько атмосфера. И, кстати, все эти люди Познера, конечно, знают. И значительную часть турпотока «обеспеченных туристов» Тбилиси на фоне такой обструкции потеряет на время — вероятно, значительное.

- Грузинские радикалы бросали яйцами в отель, где остановилась российская телезвезда с американским и французским паспортами — это акция, на которую должны отреагировать в Европе, в Америке, в Москве?

- Вообще то позиция и официального Тбилиси, и оппозиции, к Москве - примерно схожа. В Грузии прошла демонстрация тех, кто является сторонниками немедленного возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав этой страны. Они должны были показать — это мы, а не ныне действующая власть являемся выразителями интересов грузинского народа. Который стоит за территориальную целостность. Это мы - настоящие патриоты. Настолько настоящие, что даже гражданина США Познера, собиравшийся отметить у нас день рождение который лет 15 назад как то неловко выразился про часть и честь Грузии, мы готовы выдворить из нашей свободной страны.

- Высказывание это не помнит ни сам Познер, ни кто-либо вообще в мире, кроме обозного взвода грузинских радикалов?

- Именно! "Настоящий грузинский патриот должен голосовать за нас" - а не за нынешнюю власть. Которая говорит про нынешнюю Абхазию и Южную Осетию то же самое, что и мы, но он все таки маскируется, ну а главные патриоты - это мы. Такой вот месседж как бы посылается «просвещенному» грузинскому обществу.

Выходка против российского телеведущего и его друзей может испортить и без того прохладные отношения между Москвой и Тбилиси Фото: REUTERS

- Месседж дурно пахнет. А как же кавказское уважение к старшим?

- Вы рассуждаете как человек 20 века. В 21 веке все иначе. Какое уважение к старшим в век интернета? Грузины, служившие в Советской Армии в 80-е — сейчас выходят на пенсию. Кого интересует в Тбилиси их мнение?

- Но это все же немалая часть грузинского общества — что, к ним перестали прислушиваться?

- Они если и влияют, то на умонастроения меньшей части грузинского общества, увы. Эти люди не голосуют за Саакашвили или за действующую власть. И потому власти и оппозиции не интересны.

- Грузия как место ностальгии для сотен тысяч россиян с ее кино, литературой, философией— потеряна окончательно?

- Если поковырять грузинскую философскую мысль, то окажется, что она тоже несколько.. антироссийская. Один из ярких представителей грузинской литературы, Гамсахурдиа, возглавил страну в начале 90-х. И к чему он привел ее — к кризису! Во многом все держалось на том, что Грузия имела в 5 раз больше субвенций, чем центральные области СССР. Все это зрело. Почему такие настроения подогреваются в Грузии даже среди образованной части населения? Когда они были самыми богатыми в СССР, а потом вдруг стали самыми бедными на постсоветском пространстве - это для их самосознания оказалось большим ударом. Самые активные, профессиональные, продвинутые грузины давно живут в Москве и Питере, либо в США. А те, кто остались — они пестуют свою комплексы.

- Тут видятся параллели с Украиной — оттуда тоже все таланты утекли в Россию, либо на Запад, а оставшиеся комплексуют против «империи с востока».

- Совершено верно! Их ненависть к большому соседу замешана на многолетней зависти.

- Но у Украины была мощная экономика, в отличии от Грузии.

- Была, но не стало ее (хотя в Грузии выпускали самолеты и автобусы, например).

- То есть ехать в Грузию на майские праздники — себя не уважать?

- Не знаю, я еду почти что туда — в Сочи, в санаторий Фрунзе, и ничто меня не тревожит,

- Грузины в историю СССР вклад внесли — Джугашвили, Берия…

- Не могу бросать камни в Лаврентия Павловича как в руководителя Средмаша, Берия был там организационным гением. Я застал стариков-атомщиков, которые с Берией работали, вроде академика Бочвара.

- Грузия как и Украина декларирует стремление в НАТО.

- Я анализировал случаи, когда американцам нужно было получить все, что им надо, но при том не иметь серьезных обязательств. Они заключали двусторонний договор с Японией, на которую скинули две атомные бомбы и с Южной Кореей, которую фактически оккупировали. Обязательств вернуть Северную Корею в состав единой страны или Курилы в состав Японии они же не брали на себя?

- Мы вскоре получим американские базы на наших границах в Грузии и на Украине?

- Получим. На Украине такая база уже строится. Когда мне в конце 90-х звонили из "Голоса Америки" и спрашивали, как вы относитесь к базе НАТО на Украине, я ответил, что отношусь положительно. Они, упав со стула, успели спросить почему, я ответил что тогда у НАТО ни одного секрета от России не останется. Это актуально и сейчас.