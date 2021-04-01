WP: сын Байдена потратил заработанные на Украине деньги на наркотики и алкоголь Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, сообщил в своих мемуарах, что потратил на наркотики и алкоголь деньги, которые получил за время работы в украинской газовой компании Burisma.

Как передает издание Washington Post, которое получило копию книги «Прекрасные дела» Байдена-младшего, он пишет о том, что страдал от алкогольной и наркотической зависимостей большую часть жизни. Издание приводит отрывок из книги, в котором сын главы Белого дома описывает связанные с ними события.

«За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился два десятилетия, к моему лицу приставляли пистолеты, в какой-то момент я совсем пропал, жил в мотеле ... испугал свою семью еще больше, чем самого себя», - рассказал Байден-младший.

Напомним, Байден-младший работал советником руководства Burisma, получая до 50 тысяч долларов в месяц. В 2019 году в генпрокуратуре Украины заявили, что сын Байдена незаконно получил от украинской компании Burisma 16,5 миллиона долларов.

С просьбой расследовать дело о коррупции Байдена обратился действующий тогда президент Дональд Трамп, что обернулось для него началом процедуры импичмента. Американского лидера обвинили в давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Демократы заявляли, что глава белого дома якобы шантажировал, если в Украине не начнут расследование, то страна не получит денег от США.