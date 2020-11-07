Украинский распил и уход от налогов: мутные денежные схемы Байдена и Трампа

Кто бы ни победил на выборах в США — серые финансы в Белом доме останутся прежними Фото: REUTERS

В главной политической гонке года — всё ещё неопределённость. Большинство голосов на американских выборах уже очевидно набрал демократ Джо Байден, однако его оппонент, действующий президент-республиканец Дональд Трамп, ещё сохраняет теоретические шансы победить по выборщикам.

Но кто бы ни победил — очевидно, что нового хозяина Белого дома будут сопровождать старые скандалы. Ни «красные», ни «синие» (цвета двух главных партий) не отличаются финансовой чистоплотностью и регулярно засвечиваются в крайне сомнительных схемах.

Что ж, рассказываем о самых мутных денежных делах «слоника» и «ослика» (не поймите превратно — это всего лишь звери-символы демократов и республиканцев). Начнём с вероятного победителя — 77-летнего Байдена.

ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ КИЕВА

При Бараке Обаме, как все помнят, Джо Байден был вице-президентом.

И неофициальным куратором украинского направления. Он ездил в Незалежную каждый год с 2014 по 2017.

Будучи вице-президентом Джо Байден отстаивал интересы партнеров Америки как свои...впрочем, возможно так оно и было. Фото: REUTERS

Теперь следите за датами.

У нашего героя есть сын — Хантер. 16 апреля 2014 года в Белом доме Байден-старший встретился с деловым партнером своего сына — Девоном Арчером. Через 5 дней после этого Джо Байден посетил Украину, где как раз недавно случился переворот на майдане.

22 апреля Арчер стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

12 мая 2014 года аналогичную должность занял его друг Хантер Байден.

За полтора последующих года Хантер и Девон получали от компании Burisma переводы на несколько миллионов долларов. В то самое время, когда отец одного из них, повторим, курировал Украину в Белом доме.

Хантер Байден получал от компании Burisma миллионы долларов. Как утверждается, без помощи влиятельного отца. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сам Байден утверждает, что его сын вошел в правление Burisma независимо от отца, и они никогда не обсуждали его работу. Впрочем, недавно слитая в прессу личная переписка Хантера говорит об обратном. Например, одно из писем рассказывает о личной встрече Байдена-старшего с влиятельным украинским бизнесменом из «Буризмы» весной 2015 года, где они «решали вопросы». Коррупция? Просто бизнес!

БАЛКАНСКОЕ ДЕЛО

Джо Байден — настоящий фанат Косово. Он помогал непризнанной республике вопреки международному праву отделиться от Сербии, а потом выбил для Приштины $2 млрд. американской помощи — «на послевоенное восстановление и строительство демократии».

Впрочем, по мнению критиков, лоббируя эти балканские транши, Байден был не вполне бескорыстен. Например, около десяти лет назад в Косово длительное время работал консультантом его другой сын — Бо Байден. Кем работал, в течение какого времени, что именно делал — это самая большая тайна семейства Байденов, о балканских делах Бо есть крайне отрывочные упоминания. Но, видимо, работа была важной, — власти Косово назвали именем Бо Байдена одно из шоссе в крае.

Так вот: параллельно с «консультациями для Приштины» Бо занимал пост прокурора штата Делавэр, который его отец Джо Байден 36 лет представлял в Сенате США. А ещё Делавэр — известная оффшорная зона.

И, по мнению критиков, семья Байденов организовала откатную схему, переправляя часть американской финпомощи для Косово назад на свои фирмы-однодневки в Делавэре. Допросить уже некого — в 2015 году предполагаемый организатор схемы, Бо Байден, скончался от рака мозга…

Впрочем, что мы всё про Байдена? Баланса ради — перейдём к мутным комбинациям вокруг Трампа.

УКРАЛ ДЕНЬГИ НА СТЕНУ

20 августа 2020 года американский политтехнолог Стивен Бэннон и трое подельников были арестованы по обвинению в мошенничестве. Во время ареста господин Бэннон находился на яхте стоимостью в $28 млн., принадлежащей его другу, китайскому миллиардеру.

Политтехнологу предъявили обвинение в присвоении денежных средств, собранных с помощью грандиозной онлайн-кампании «Мы построим стену».

Да, Бэннон обещал американцам исполнить мечту действующего президента США — построить стену на границе Штатов и Мексики для защиты от нелегальных мигрантов.

На патриотизме Бэннон собрал $25 млн., но сотни тысяч из них потратил на поездки и проживание в дорогих отелях.

Ах да — в президентскую кампанию-2016 Бэннон был ключевым стратегом Трампа, а затем до августа 2017 года занимал влиятельную должность в его администрации.

— Мы не общались с ним долгое время, — сразу отмежевался президент, узнав об аресте своего экс-советника. Однако американские журналисты утверждают, что даже после ухода Бэннона из Белого дома два американских патриота продолжали неформально сотрудничать. Например, Бэннон пытался создать единый консервативный блок европейских правых политиков-союзников Трампа к выборам в Европарламент-2019.

Кому — патриотизм, кому — бизнес. Фото: REUTERS

НАЛОГОВЫЕ НЕСТЫКОВКИ

Как известно, Трамп — миллиардер с бизнесом по всему миру. Сколько же он заплатил налогов со своих доходов?

В 2016 году — $750. В 2017 году — столько же. Если вы протираете глаза, пытаясь найти ещё хотя бы три нолика после этой суммы, — нет, именно 750. Тогда как его личное состояние, по разным оценкам, составляет $1,5-3 млрд.

Это ещё не всё. За 10 лет, предшествующих его избранию на пост президента, магнат не заплатил ни цента налогов. Каждый раз ссылаясь на убыточность бизнеса. При том, что публично он всегда позиционировал себя как суперуспешного бизнесмена.

Обнародовать полные финансовые отчёты своей бизнес-империи Трамп отказывается. Видно, есть, что скрывать.

ИНОСТРАННЫЕ ЮРЛИЦА

В октябре сего года газета Thew New York Times опубликовала информацию о зарубежных счетах Трампа. Например, в Китае действует компания Trump International Hotels Management LLC, которая заплатила более $188 тыс. в виде налогов в бюджет КНР с 2013 по 2015 год.

Юристы президента-магната сразу же возразили журналистам — мол, та китайская компания находится в замороженном состоянии как раз с 2015 года.

В ответ газетчики немедленно нашли ещё десяток его фирм в этой стране. Особенно известна одна — THC China Development. Она продолжала функционировать и в 2017 году принесла более $17 млн. прибыли. По мнению журналистов, через цепочку юрлиц-посредников все эти фирмы контролируется Трампом.

При том, что он всегда позиционировал себя как ярый патриот США и весь срок вёл экономическую войну с Пекином. И даже угрожал американским компаниям всевозможными карами в случае продолжения работы с КНР.

Хотя… в 2012 году всё было по-другому, и одна из фирм Трампа получила от китайского госбанка кредит в $950 млн. на постройку небоскрёба на Манхэттене. Кому — патриотизм, кому — бизнес.