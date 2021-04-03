«Бедная, бедная, как ее жалко»: шокирующее видео с Анастасией Волочковой в парке вызвало оторопь

Поклонники балерины бьют тревогу Фото: СОЦСЕТИ

Поклонники Анастасии Волочковой бьют во все колокола после того, как странное видео с балериной стало достоянием общественности. 1 апреля артистка, одетая в белую пачку и красную жилетку, была замечена в парке.

Шокирующее видео с Анастасией Волочковой вызвало оторопь у ее поклонников. Балерина сидела верхом на железной конструкции в поперечном шпагате. Сооружение тягал неизвестный мужчина в костюме то ли Аватара, то ли какого-то другого неземного существа.

В это же время, вероятно, знакомый Анастасии, державший ее шубку из рыси, буквально залез телефоном знаменитости под пачку. Он делал фотографии.

Зеваки махали Волочковой руками и что-то кричали. Анастасия активно передавала приветы в ответ.

Действо происходило в московском парке Фили. Как удалось выяснить, Волочкова по случаю Дня смеха давала концерт на свежем воздухе деткам.

Так как знаменитость закрыла комментарии у себя в блоге, встревоженные увиденным россияне стали активно делится своим мнением в фанатских пабликах. Многие жалеют бывшую приму-балерину Большого театра. Сердобольные граждане пишут: "Бедная, бедная... Что-то уже ее даже жалко. Уже даже не весело", "Цискаридзе говорил, что она в молодости была выдающейся балериной, рассказывал, что Волочкова танцевала лучше, чем сейчас танцуют в Большом театре".