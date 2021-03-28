Что скрыла Анастасия Волочкова в гостях у Леры Кудрявцевой

Бывшая прима балерина сделала много шокирующих заявлений. Однако совершенно неожиданно после проверки на полиграфе выяснилось, что знаменитость была не совсем честна. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анастасия Волочкова на днях стала гостьей Леры Кудрявцевой. Бывшая прима балерина сделала много шокирующих заявлений. Однако совершенно неожиданно после проверки на полиграфе выяснилось, что знаменитость была не совсем честна.

Анастасия Волочкова умеет делать не только шпагаты в разных позах и локациях - то на дерево сядет, то на бочке в бане растянется, то покажет коронный номер прямо на набережной. Звезда в свои 45 лет неимоверно популярна у мужчин. Воздыхатели следуют за рослой балериной по пятам всю ее жизнь. А она, как и свойственно приме, выбирает лучшего. Анастасия гордится тем, что ее окружают успешные и очень щедрые мужчины. По словам звезды, зачастую весь ее день может состоять из сексуальных утех.

"У меня человек любимый, с которым у меня секс по четыре раза в день. Да, бывает такое, что секс по четыре-пять раз в день случается", - огорошила признанием Волочкова в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Откровения балерины удивили ведущую программы. "Мать, ты вообще работаешь?" - спросила Кудрявцева.

Многие поклонники не раз говорили, что не верят балерине. Мол, она выдумывает ухажеров. Пользователи соцсетей надеялись, что у Кудрявцевой балерина, наконец, расскажет правду. Но этого не случилось.

Хоть артистка и согласилась пройти проверку на полиграфе, но ее ответы стали для публики настоящим разочарованием. Когда у звезды спросили, был ли у нее секс за деньги, артистка дала отрицательный ответ. Однако детектор показал обратное. "Машина и другие реакции показывают, что это неправда, что такие ситуации были. Можно точно сказать по реакциям на полиграфе, что четыре-пять раз в сутки, как она говорила, у нее в этом году и в прошлом не было", - заявил, качая головой, полиграфолог.

Слукавила танцовщица, когда подчеркнула, что за ее счет жил Игорь Вдовин. "Во-первых, она ответила на вопрос поспешно. Вопрос не впустила в подсознание. Ответ был обобщенный, недостоверный", - подчеркнул полиграфолог.

Мимо такого конфуза не могла пройти скандальный блогер Лена Миро. "Эксперт с полиграфом недолго думали и выдали результат - врет Настенка, или сильно так фантазирует... То есть, ни в прошлом году, ни в этом. Ни четыре, ни пять раз не было. Я, конечно, не мужчина и за них говорить не могу, но отчетливо понимаю - я бы не смогла с ней и за год четыре раза", - написала в блоге обозревательница..

Лена задалась также вопросом: "Почему возрастные бабы так любят рассказывать о несуществующем сексе в постклимаксе? Их, якобы, так хотят, как никогда никого не хотели. Вот и Настя пытается доказать всем, что эти все ее очень хотят".