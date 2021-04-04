Работа робота-художника продана почти за 700 тысяч долларов

Человекоподобный робот София был создан гонконгскими инженерами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

София – робот с множеством талантов: она говорит, шутит и даже рисует.

Последняя ее работа продана на аукционе за 688 тысяч долларов. Сделка была заключена в формате NFT - специального токена, имеющего уникальный цифровой код, подтверждающего подлинность и право собственности приобретения.

Создатель Софии – гонконгская компания Hanson Robotics, занимающаяся разработкой и производством человекоподобных роботов. София является самым известным созданием этой компании, она способна имитировать мимику, поддерживать разговор и узнавать людей.

Гуманоид София талантлива. Фото: twitter.com/realsophiarobot

В 2017 году ей даже вручили паспорт Саудовской Аравии. Таким образом София стала первым в мире роботом, имеющим подданство.

Итальянский художник Андрея Боначето нарисовал несколько портретов Софии, которые она обработала с помощью нейронных сетей, а затем воспроизвела себя на холсте сама.

На аукционе был продана не только картина, написанная Софией, но и 12-секундный видеофайл, воспроизводящий превращение работ Боначето в работу кисти робота.

На аукционе был продана не только картина, написанная Софией, но и 12-секундный видеофайл, воспроизводящий превращение работ Боначето в работу кисти робота. Фото: twitter.com/realsophiarobot

О покупателе известно лишь то, что это коллекционер и художник, известный в Твиттере как @crypto888crypto.

- Как художник, я использую свои алгоритмы, создавая оригинальные работы. – сказала София, когда ее спросили о вдохновении. – Но все это еще и продукт моего сотрудничества с людьми, своего рода коллективный разум человеческого и искусственного интеллекта.

Создатели Софии гарантируют, что она продолжит рисовать, а следующим шагом в ее карьере может стать музыка. Проекту уже даже придумали название – Sophia Pop.