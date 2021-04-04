"Подарили вторую жизнь": семья Анастасии Заворотнюк рассказала, кто спасает актрису от рака

Актриса Заворотнюк Анастасия и фигурист Чернышев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семья Анастасии Заворотнюк впервые обратилась к лечащим врачам актрисы. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" более двух лет борется с раком мозга и все это время рядом с ней находятся не только ее близкие, но и талантливые ученые.

Анастасия Заворотнюк 3 апреля 2021 года принимала поздравления по случаю 50-летия. Ее семья поблагодарила всех неравнодушных за теплые слова, любовь, теплоту и поддержку. "Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед", - написали близкие актрисы в блоге.

Родня "прекрасной няни" впервые назвала имена врачей, которые занимаются лечением онкобольной звезды. Они являются специалистами Европейского медицинского центра - частной столичной клиники. "Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину - он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон", - сообщила семья артистки.

Алексей Леонидович Кривошапкин - ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН.

Павел Валентинович Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности. Профессионально осуществляет таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.

"Всем вам и вашим близким желаем крепкого здоровья и благополучия! Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. А мы верим в чудо и бесконечно рады, что вы верите вместе с нами. Нашими общими молитвами продолжается жизнь", - резюмировали близкие Заворотнюк.

Напомним, медики поставили артистке страшный диагноз - глиобластома. За плечами Анастасии ряд операций, а также несколько курсов лучевой и химеотерапии. Актриса проходила лечение за границей, но затем ею стали заниматься российские врачи.