Ищут судебные приставы: больная раком Анастасия Заворотнюк и ее семья не могут выплатить долги

Муж Заворотнюк работает круглыми сутками, чтобы содержать семью. Фигурист Петр Чернышев участвует в ледовых шоу и тренирует молодых спортсменов Фото: Мила СТРИЖ

Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с тяжелым недугом. Врачи диагностировали звезде сериала "Моя прекрасная няня" глиобластому. Это одна из самых агрессивных раковых опухолей. Артистка мужественно борется с болезнью. Вся семья ей помогает в этом. Последние два года артистка не показывается на публике. Не могут найти ее не только поклонники, но и судебные приставы.

Анастасию Заворотнюк разыскивают судебные приставы. По некоторым данным, сейчас звезда, которая 3 апреля 2021 года отметит 50-летие, находится дома в подмосковном поселке Крекшино. Особняк площадью 900 квадратных метров стоит два миллиона долларов и обставлен по последнему слову техники. В отделке дома преобладает натуральный камень и дерево.

Проблемы с судебными приставами у Заворотнюк возникают не впервые. Много лет она не могла выплатить огромный кредит банку. Артистка взяла его в долларах, а курс валюты резко подскочил после кризиса. Когда банк попытался взыскать с актрисы долги, выяснилось, что у Заворотнюк нет практически ничего, все записано на родственников. Даже залоговый участок она переписала на мать. В 2019 году стало известно, что актриса погасила многолетнюю банковскую задолженность.

Сейчас за "прекрасной няней" числится в качестве долга порядка 80 тысяч рублей налогов. Приставы снова разыскивают звезду, чтобы взыскать средства. Одно исполнительное производство возбуждено в марте 2021 года, другое тянется с сентября 2020 года.

Актриса задолжала несколько десятков тысяч рублей

Долг за оплату услуг ЖКХ висит и на старшей дочери актрисы Анне. Девушка должна 23,5 тысячи рублей за газ, тепло и электроэнергию. Мамой "прекрасной няни" Валентина Борисовна не оплатила штрафы за нарушение правил дорожного движения в размере 11 тысяч рублей.

Муж Заворотнюк работает круглыми сутками, чтобы содержать семью. Фигурист Петр Чернышев участвует в ледовых шоу и тренирует молодых спортсменов. На днях он перепугал поклонников своим видом - похудевший, обросший. И с очень грустными глазами.