"Тяжелые осложнения": врачи откачали Льва Лещенко после четырех сердечных приступов

Лев Лещенко столкнулся с тяжелыми осложнениями после коронавируса. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лев Лещенко столкнулся с тяжелыми осложнениями после коронавируса. Исцелившись от заразы, 79-летний певец перенес четыре сердечных приступа. Врачи еле откачали звезду эстрады.

Лев Лещенко по сей день не оправился от тяжелых осложнений после коронавируса. Ровно год назад певец и его жена Ирина были госпитализированы в реанимацию. Выписавшись из Коммунарки, певцу пришлось лечиться и дальше.

"Когда мы оказались дома, была эйфория от того, что ты все преодолел. Казалось, что можно изменить жизнь, расставить приоритеты, но потом пришел «постковидный хвост», который стал нас хорошо трепать. Нам пришлось серьезно взяться за здоровье", - сокрушается избранница артиста.

Льву Валерьяновичу пришлось особенно тяжело. "У 90% переболевших обязательно возникают какие-то осложнения. У меня, например, было потом четыре сердечных приступа. Возникала мощная стенокардия, меня кошмарило и колбасило так, что я вылетал из жизни. Приезжала скорая, медики ставили мне капельницы, потом все становилось на свои места", - признался певец в эфире шоу "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Ранее Лещенко рассказал, как протекала его болезнь. "Меня привезли ночью на скорой с температурой. Сначала мы были в палате вместе с моей женой Ириной, которая тоже температурила. Хотя у нее болезнь протекала легче. А потом у меня стал падать кислород. Стала трудно дышать. И меня на два дня перевели в реанимацию", - поведал артист.

По его словам, врачи находились за стеклом, происходил постоянный контроль всех параметров организма. Подключали разные аппараты, делали капельницы. "Кашель, температура. Я пролежал 14 дней и последние три дня начал чувствовать себя уже более-менее хорошо", - заявил певец.