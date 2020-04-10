"Вакханалия на чужом горе": Лещенко измучен обвинениями в "заражении Бабкиной"

Лев Лещенко на днях выписался из больницы в Коммунарке, куда его госпитализировали с женой Ириной сначала с обширной пневмонией, а затем диагностировали коронавирус. Известие о болезни певца обернулось кошмаром для звезд. Ведь до больницы Лев Валерьянович дома не сидел - сначала пришел на программу к Андрею Малахову, а затем веселился на дне рождении сестры Игоря Крутого, где присутствовал весь свет российского шоу-бизнеса. Тогда поползли слухи, мол, 78-летний артист мог заразить своих коллег. Паника усилилась, когда стало известно сначала о госпитализации Игоря Николаева, а потом и Надежды Бабкиной.

Лев Лещенко дружит с Надеждой Бабкиной долгие годы. Про них говорят - они не один пуд соли вместе съели, объездили вместе с гастролями всю страну. Сейчас певица находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Она в коме и подключена к аппарату ИВЛ. Лежит в закрытом инфекционном боксе.

"Только что мы с супругой Ирой вышли из больницы, и тут же, как обухом по голове, госпитализация Нади Бабкиной…Какая-то вакханалия развернулась на чужом горе... Невероятно возмутила меня ситуации именно вокруг Нади. Я поражен, что есть люди, которые не только кликушествуют, создают панику, но сеют какую-то нечеловеческую, зверскую злобу. Изматывают меня нападки, измышления. Эти выяснения - куда пошел, зачем пошел, с кем виделся", - цитирует Лещенко сайт mk.ru.

Певец мечтает, чтобы его коллега поправилась. "Я молю бога, чтобы у нее все было хорошо. Когда она выйдет из этого состояния, я подпрыгну даже выше, чем тогда, когда врачи принесли мне собственный третий анализ с отрицательным результатом. Подниму не только два пальца в знаке «виктория», а все конечности", - пообещал вокалист.

Лев Валерьянович измучен и потрясен поведением некоторых знаменитостей. "Чего этот Укупник несет ересь, что я был у Бабкиной 19 марта на дне рождения и мог заразить ее? Мы с ней три месяца не виделись!", - негодует артист в ответ на заявления Аркадия.

Напомним, когда стало известно о том, что Бабкину ввели в кому, Аркадий Укупник сообщил: "Лев Валерьянович заехал поздравить Надю после наших совместных съемок у Малахова. Я сам там не присутствовал, к тому моменту отменил все тусовки и праздники. Приехал только на запись программы. Эфир был посвящен Валентине Толкуновой, у меня к ней особое отношение".

Как известно, 19 марта Надежда Георгиевна отмечала 70-летие в ресторане. Артистка собрала только самых близких - на юбилей пожаловали всего 49 дорогих ее сердцу людей.

А буквально перед этим Лев Валерьянович снимался у Андрея Малахова в "Прямом эфире". На съемках Укупник волновался, что сидит в "группе риска" рядом с Лещенко. "Ну, будем надеяться, обойдется", - отмечал Аркадий. Сам мэтр на той же съемке сообщил, что не прошел двухнедельный карантин по возвращении из Америки. "Боже мой!", - вскрикнули тогда дамы.