Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл журналистам дату ежегодного Послания президента федеральному собранию - оно назначено на 21 апреля 2021 года. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков раскрыл журналистам дату ежегодного Послания президента федеральному собранию - оно назначено на 21 апреля 2021 года. Эта программная речь президента, которая подводит итоги предыдущего года и главное - ставит задачи и цели на год предстоящий. Именно в посланиях Путин озвучивал такие идеи как «удвоение» ВВП и введение материнского капитала. А в прошлогоднем Послании (15 января 2020-го) главной темой были изменения в Конституции. Кстати, сразу после этой речи президент сменил правительство и премьера.

О чем может быть Послание-2021. Темы предстоящей речи президента традиционно не раскрываются.

Но «КП» попросила политолога Марата Баширова предположить - что почти наверняка может прозвучать 21 апреля.

ПАНДЕМИЯ

Приличную часть выступления Владимира Путина может занять тема пандемии. Сложно обойтись без итогов года жизни страны и всего мира «под короной».

- Президент, однозначно, расскажет, как Россия пережила этот год, про наши вакцины, - считает Марат Баширов. - И конечно, затронет мировую борьбу с коронавирусом. Неоднократно Путин говорил о том, что надо бороться с заразой всем миром и нам есть что для этого предложить.

ПЕНСИИ И ПОСОБИЯ

- Без важной социальной части послание президента сложно представить. Ведь оно напрямую касается жизни миллионов людей, - предположил политолог. - Не исключено, что президент поднимет и вопрос индексации пенсий. А вот пенсионный возраст затронут вряд ли будет. Ожидается, что Путин скажет об упрощении работы социальных фондов. Речь идет о создании единого оператора, который должен сделать более прозрачной систему пособий и пенсий.

ДОНБАСС И АМЕРИКА

Специалисты ждут в послании большой блок по внешней политике.

- Президент точно скажет, как изменились внешние условия, в которых мы живем, - считает Марат Баширов. - Не так давно появилась новая администрация президента США, но свои отношения с Россией она уже в целом обозначила.

Не обойдёт стороной Путин и тему Донбасса. Предположительно, там может быть подтверждено, что Россия внимательно следит за ситуацией в Донбассе и она не оставит в беде граждан РФ, которые живут на этих территориях.

Эта часть послания однозначно будет разобрана дипломатическими работниками из разных стран и бумаги лягут на стол кому надо.

НОВАЯ ГОСДУМА

Президент обязательно остановится на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму. Тем более, избранным депутатам предстоит работать после поправок в Конституцию - с уже новыми, расширенными полномочиями. Это должен быть более влиятельный парламент, потому и внимание к выборам повышенное.