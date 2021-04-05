Сын немощного Вячеслава Зайцева: "Папу жалко"

Модельер Вячеслав Зайцев Фото: Борис КУДРЯВОВ

Странные видео и тревожные заявления родственников и друзей модельера Вячеслава Зайцева стали поводом для большого скандала. Домой к 83-летнему кутюрье пришли сотрудники прокуратуры и участковый.

"Правоохранительные органы были, был участковый, была прокуратура. Сегодня приезжали. По теме как себя чувствует Вячеслав Михайлович и кто с ним рядом. Все", - сообщил помощник Вячеслава Зайцева Олег.

Мужчина также уточнил, что никакого допроса не было. По его словам, правоохранители "просто приехали". Он также отметил, что участковый регулярно заезжает проведать Вячеслава Михайловича. "Приехал и спросил, как Вячеслав Михайлович себя чувствует. Все нормально, нормально себя чувствует", - заверил помощник.

В свою очередь, сын модельера раскрыл настоящую причину появления правоохранителей в доме кутюрье. Егор Зайцев сообщил, что полиция и прокуратура заинтересовалась скандалом вокруг имущества родителя.

"Они были второй раз. Накануне был участковый, а сегодня уже прокуратура. Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича. Они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко", - цитирует наследника 5-tv.ru.

Раскрыл он и роль помощника Олега. "Он с той стороны лагеря, он папе помогает. Не в деловых вопросах, конечно, а одеться, умыться, возит его. Он, я считаю, с ними связан. Еще с папой тяжело общаться, потому что он всегда включает громкую связь, и этот Олег все слышит. Потому мы туда не вхожи, к сожалению. А может и к счастью, потому что не хочется там появляться", - признался Егор.

Отметим, ранее в прокуратуре Москвы заявили о назначении проверки сообщений о злоумышленниках, которые якобы под маской благодетелей поселились в доме немощного модельера Вячеслава Зайцева и вознамерились завладеть его имуществом.

Вячеслав Зайцев по лестнице в своем особняке поднимается с помощью специального крана, сидя в инвалидном кресле Фото: Кадр видео

Напомним, кадры с участием модельера Вячеслава Зайцева шокировали общественность. Много лет кутюрье страдает болезнью Паркинсона. Вячеслав Михайлович передвигается в инвалидной коляске и почти не говорит. Россияне уверены, что Зайцев, судя по кадрам, не слишком соображает в силу возраста и болезней, что с ним происходит.