«Стыдилась своего тела»: Регина Тодоренко призналась, что стеснялась сниматься в «Орле и решке» в купальнике

Регина Тодоренко рассказала о своих комплексах. Фото: Инстаграм.

Регина Тодоренко призналась поклонникам, что во время съемок популярного трэвел-шоу «Орел и решка» она стеснялась появляться перед камерой в бикини. 30-летняя телеведущая решила поразмышлять в Инстаграме о красоте женского тела и бодипозитиве. Поделившись на своей странице фотографией в купальнике, Регина рассказала о комплексах, которые долгое время мешали ей жить.

- «Я стыжусь своего тела...». Так часто слышу эту фразу от девчонок на 10 лет младше, - написала телеведущая. - И я когда-то стыдилась своего тела из-за скромной груди, пигментаций на теле, неправильного прикуса. Особенно в программах «Орел и решка» выходы в купальнике были для меня невыносимы. Я выглядела плохо, совсем не по стандартам общепринятой красоты - мне так казалось. А сейчас все изменилось. Мир стал другим, и я этому дико рада! Даже в какой-то мере благодарна появлению бодипозитива, так как именно это движение подтолкнуло меня на любовь к себе.

Недавно телеведущая призналась, что страдает неизлечимым заболеванием кожи - витилиго. Фото: Инстаграм.

Красота начинается прежде всего в голове, уверена Регина. И если женщина любит себя и свое тело, она выглядит красивой.

- Любовь к себе для меня больше, чем просто принятие себя такой, какая есть. Скорее наоборот - это возможность заниматься своим телом, это уход за собой, употребление полезной и вкусной еды, духовное развитие. Когда в голове порядок, тело здорово и совершенно не нуждается в оценке и сравнении с общепринятыми стандартами, - считает Тодоренко.

На фото, которое опубликовала Регина, на ее загорелой коленке отчетливо выделяется белое пятно. Недавно телеведущая рассказала, что страдает неизлечимым заболеванием – витилиго (нарушением пигментации кожи – Ред).

- Болезнь неизлечимая, но я стараюсь ее лечить, - написала телеведущая в сторис, показав подписчикам, как врач делает ей уколы в пятно. Регина призналась, что долгое время маскировала белые участки кожи консилером, чтобы скрыть их во время съемок или на светских мероприятиях.

Витилиго – не такая уж и редкая болезнь, ею страдают многие звезды. А темнокожая модели Винни Харлоу даже сделала ее своей фишкой. Манекенщица с белыми пятнами на шоколадной коже стала лицом многих известных брендов и регулярно участвует в модных показах.

Регина во время съемок выпуска "Орла и решки" на Сейшелах. Фото: кадр видео.

Сейчас Регина чувствует себя гораздо увереннее – в пользу этого говорит тот факт, что она снялась в рекламной компании известной марки купальников почти сразу после рождения сына Михаила.

Кстати, другая звезда «Орла и решки» Настя Ивлеева тоже уверяет, что в свои 30 лет чувствует себя гораздо привлекательнее, чем раньше. На свой юбилей она даже сделала себе подарок – съемки в русском издании журнала «Плейбой». Настя снялась обнаженной, объявив, что именно сейчас она на пике своей формы.

- На свои чудесные 30 лет я тоже сделала себе подарок! Встречайте, обложка Playboy. Я выбрала для этого самое лучшее время: я уверена в себе как никогда! – объявила блогерша, показав страницы журнала со своей фотографией в Инстаграме.