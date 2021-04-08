Бастрыкин поручил еще раз изучить дело Санкина, который до смерти забил педофила

После выхода в эфир на одном из федеральных телеканалов программы, посвященной ходу расследования уголовного дела в отношении жителя Уфы Владимира Санкина, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату еще раз изучить материалы уголовных дел, расследованных в связи с произошедшими событиями. Об этом сообщает Следственный комитет России.

- Владимир Санкин признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть Владимира Зайцева. По мнению некоторых юристов и других лиц, приговор в виде 8 лет лишения свободы, который ему вынес суд, является очень жестким. При этом необходимо отметить, что санкция вышеуказанной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. К сожалению, некоторые оценки работы следствия по этому делу продолжают даваться лицами, не имевшими доступ к материалам уголовного дела, а знакомыми с ситуацией лишь поверхностно, в основном по материалам СМИ и соцмедиа. Очевидно, что объективными их назвать нельзя, - заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Зайцев после отбытия 11 лет в колонии находился под надзором полиции, но смог продержаться всего два года. Он выпил пива и пошел снова приставать к детям.

В ведомстве подчеркнули, что Бастрыкин, с учетом состоявшегося обсуждения поручил подчиненным еще раз изучить, как региональным следственным управлением по Республике Башкортостан обосновывалась квалификация действий Санкина, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства были установлены при расследовании, проанализировать обоснованность процессуальных решений, иные собранные доказательства.

Мальчишкам удалось убежать из квартиры и рассказать об извращенце соседям.

- Также будет изучено уголовное дело в отношении Зайцева, расследованное по статье 135 УК РФ (развратные действия) и прекращенное в суде по нереабилитирующему основанию – в связи со смертью обвиняемого, - отметила Петренко.

Напомним, что 30 января 2020 года местный слесарь Санкин узнал от местных мальчиков, что их пытался развратить дважды судимый за педофилию рецидивист Зайцев. По одной версии, он требовал от детей снять штаны угрожая топором, по другой - предлагал им за это деньги. Мальчишкам удалось убежать из квартиры и рассказать об извращенце соседям. Санкин решил проучить педофила и забил его до смерти руками и штакетником от забора.

Отметим, что педофил Зайцев после отбытия 11 лет в колонии находился под надзором полиции, но смог продержаться всего два года. Он выпил пива и пошел снова приставать к детям.

Однако, есть в этом деле и другая сторона. Оказалось, что, по данным следствия, педофил не удерживал подростков и не применял к ним физическую силу, а народный мститель, ранее судимый за кражу, подъехавший к дому обидчика на такси, был сильно пьян. В конце избиения он пошарился по карманам еще живого Зайцева и забрал его деньги. Наш спецкор Ульяна Скойбеда разбиралась, почему общественность встала на сторону одного преступника, четыре часа убивавшего другого.

Важно, что поручение Бастрыкина позволит следствию дать оценку развратным действиям Зайцева, закончить уголовное дело, которое было прекращено из-за его смерти. Именно этот фактор позволил отправить Санкина на 8 лет в колонию. И это при том, что убийство было совершено им по неосторожности.