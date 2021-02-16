Башкирия для меня - синоним жести. То полицейские начальники изнасилуют на пьянке дознавательницу, то дети взорвут петардами полуживых щенков, то на меня саму попытаются возбудить уголовное дело за мою журналистскую профессию. И только я улечу из аномальной зоны - случается новый трындец.30 января прошлого года (я улетела 28-го) по Уфе шел автослесарь Владимир Санкин, и к нему кинулся мальчишка: «Дядя, помогите, мужчина с топором заставляет моего друга взять член в рот!»Героический слесарь вбежал в подъезд и увидел дважды судимого педофила-рецидивиста Владимира Зайцева, только что отсидевшего 8 лет: извращенец затащил к себе двух мальчишек и, угрожая топором, пытался изнасиловать, один смог убежать. Санкин попробовал вырвать из лап извращенца ребенка и получил удар в лицо: преступник сломал герою челюсть. Завязалась драка, Санкин нанес несколько ударов, урод скончался...Мне об этом рассказал медийный адвокат Шота Горгадзе: «Я не конспиролог, но, может, это посыл педофильского лобби (которое во всем мире достаточно влиятельно): «Не трогайте наших»?«Увидев человека, пытающегося изнасиловать ребенка, не вмешивайтесь, идите своей дорогой!»Так, что ли?!Пусть звучит жестко, но по мне лучше мертвый педофил, чем мертвый ребенок.- С этим делом мы дойдем до председателя Верховного суда РФ, - обещал адвокат. - Не сомневайтесь, не отступим!Санкину после оглашения приговора журналист задал вопрос: «Ты не жалеешь, что их спас?»Под звук защелкивающихся «браслетов» Санкин ответил: «Нет, не жалею!»«Герой!» - написал юрист в Телеграме.Какая кошмарная история...Какая красивая история...Я приехала в Уфу защищать Санкина и, естественно, сразу позвонила маме и жене героя. И мне... не обрадовались.- Не надо к нам приходить, - огорошила мама. - По телефону можно? Нет, об обстоятельствах дела рассказывать не будем. Как себя чувствовал Вова на следствии? Переживал, конечно! Год просидеть на подписке в четырех стенах очень тяжело! Вдвоем мы были: жена у Вовы гражданская, ей с нами жить не разрешили. И все равно не ожидали приговора такого! Думали, освободят! В ТикТок зайдите: песни нам, стихи посвящают! Германия пишет, Америка, Лас-Вегас...Башкирские журналисты подтвердили: после того как взрыв общественного возмущения помог освободить героя под подписку о невыезде, семья закрылась для СМИ.Жена Владимира сформулировала вообще красиво:- На что там влияет ваша газета?И пошла я в Следственный комитет.КАЖДОЕ СЛОВО НАОБОРОТ- Подростков изначально было трое, - сказал представитель СК РФ по Башкортостану Евгений Каневский.Начало мне сразу понравилось: вообще до вступления приговора в законную силу ведомство не дает комментариев, а Шота Горгадзе и компания подали-таки на апелляцию... но, видимо, у Следственного комитета просто кончилось терпение на фоне общероссийского воя о «несправедливом приговоре».Итак, в половине девятого вечера трое 14-летних подростков курили на улице и прицепились к тощему дядьке с мусорным ведром: «Дай сигаретку!»- Потерпевший не затаскивал мальчиков силой, - излагает сотрудник, непосредственно занимавшийся делом. - Он шел к контейнеру. Да, ранее был осужден за гомосексуализм, в 1983 году, потом за неуплату алиментов и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Отсидел даже не 8, а 11 лет, вышел в 2018 году и находился под надзором, в этом районе жил всего несколько месяцев. Сказал: «Проводите меня до магазина» - взял пива, пригласил... Двое пошли.Рассказывает сосед педофила по коммуналке Валерий Бочкарев (он дал подробные показания в Следственном комитете и интервью на Первом канале):- Я в окно выглянул - дети стоят: один покурил - другому дал. Слышу, сосед открыл комнату свою и вышел на улицу. Метров сто вместе с детьми прошел, развернулся - и обратно, все вместе в комнату к нему зашли. Минут через десять ребята уже на улице и снег в окно соседа кидают. Потом опять прошли к нему в комнату. Потом - снова на улице и снег бросают... Нет, никакого шума или там угрозы топором я не слышал, свободно туда-сюда ходили...Дети (назовем их условно Дема и Дима) под камеру и в присутствии законных представителей объяснили, что означали эти хороводы: они зашли к новому знакомому, искали по карманам сторублевку и вдруг услышали: «Хотите, я вам 1000 рублей дам? Штаны снимите, покажите...» Подростки посмеялись и ушли на улицу, а после дразнили педофила.Представитель Следственного комитета Каневский:- Никто не оправдывает погибшего, его поведение квалифицировано как «совершение развратных действий». Но он не удерживал подростков, не применял к ним физическую силу... Если бы применял, было бы возбуждено дело о совершении насильственных действий сексуального характера. В суде данный факт также установлен, уголовное дело прекращено только в связи со смертью обвиняемого...Потому что, когда дети гыгыкали над извращенцем и он в сланцах вышел обругать сорванцов, к дому подъехал на такси пьяный (отмечал покупку другом машины и выхлестал с ним на улице бутылку коньяка) Владимир Санкин.Тот самый герой, защитник малолетних и народный мститель.У меня есть все показания Санкина. Все эти: «Подбежал мальчик, он был сильно испуган», «Понял, что его долг помочь и пресечь», «Пока освобождал ребенка, то кричал Зайцеву, чтобы он отпустил, что он творит». Но я их даже не буду приводить - зачем транслировать бред?Никто никого не освобождал. Все трое - извращенец и детишки - лаялись на улице, пока к ним не подошел автослесарь.«Дядь Вов, он нам трусы предлагал за деньги снять». Район-то маленький, все друг друга знают. Санкин: «Ах ты пи...» Зайцев замахнулся, сцепились, Санкин схватил валявшийся штакетник...Все это, повторяю, на глазах у соседей, один даже выходил к дерущимся: «Полицию вызвать?», но уже сидящий в сугробе Зайцев сказал: «Не надо».Дети на следствии рассказали, что «дядя Вова» залез в карман к педофилу и вынул полторы тысячи рублей, тысячу взял себе, пятьсот дал им, они купили шаурму, это было в половине одиннадцатого вечера.В два часа двадцать минут ночи соседка, выглянув в окно (Санкин все так же месил Зайцева!), закричала: «Вместе пьете, потом не растащишь вас» - и вызвала наряд ППС...Видео, снятое полицейскими в ту ночь, демонстрировалось по башкирскому телевидению. Безглазый, с кровавым месивом вместо лица человек червяком корчится на снегу и мычит, а зафиксированный на снегу живчик Санкин выкрикивает:- Клянусь, клянусь! А я верующий, клянусь! Руку отпусти, зае... Педофил, пацаны, е...! ...Педофила, короче, поймали, вот здесь детская площадка!Санкин рвется пожать руку патрульному, тот в ответ:- Ложись, я тебе говорю! Руки в стороны! Здороваться - я не хочу с тобой здороваться!- Куртку порвал мне!Глаза у Санкина такие светлые... На самом «герое» ни царапины.Изуродованный Владимир Зайцев умер в скорой, причиной смерти эксперты при множественных ранах, гематомах и переломах назвали переохлаждение: напоминаю, педофил вышел в сланцах, на улице было минус 4 градуса.Фактически «народный мститель» насмерть замучил человека, держа его раздетого в сугробе: тот вставал - этот снова валил, так четыре часа; не остановился, даже когда пэпээсники уже бежали от машины к палисаднику.Это была настоящая пытка морозом - одно из любимых развлечений эсэсовцев.А дальше началась другая пытка - над здравым смыслом, ибо защите удалось представить садизм подвигом, а жестокого убийцу - мучеником.ИЗ КОРРЕКЦИОННОГО ИНТЕРНАТАШкола номер N - возле места происшествия, детишек-«пострадавших» здесь отлично знают.- Рахитов (фамилии всех детей изменены. - Ред.) - наш ученик, - говорит социальный педагог Анна Ивановна. - Семья приехала из района, мама с папой живут отдельно: мама осталась в деревне, а дети с папой в Уфе. Квартиры у семьи нет, они все время переезжают, школы меняют. Когда год назад это случилось, папа вообще лежал в больнице, а опекуном был старший брат, 20 лет: он с девушкой ушел гулять, и ребенок шлялся вечерами где хотел!- Неблагополучная семья...- Конечно! Второй мальчик, Станников, вообще из коррекционного интерната для детей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья. - Ред.), с диагнозом...- И Рахитов такой же, - вступает учитель физики Галина Климовна. - Хотите его тетрадь для лабораторных работ покажу? Может сидеть и за урок с доски ни буквы не списать, спросишь - не отвечает, оценки - три, два... И дети его не приняли: все стайками, а этот отдельно. Сейчас они опять переехали, после Нового года поменяли школу.В коррекционном интернате со мной разговаривать отказались, зато я нашла аккаунт Станникова в ТикТоке. «Бродягу судили, а судью посадили, ассалам алейкум, бродяга. Как бы мусор ни газовал, миром правит криминал», - песня с припевом...«Лайкнет тот, кто был на забиве», - кусочек жестокой драки, где человека калечат...Информативно... В особенности эта запись «жертвы педофила»: «Ваша честь! Прошу учесть: ... (матерный глагол. - Ред.) я вас и вашу честь!» - по срокам более-менее совпадает со временем, когда детишки давали показания на суде по Санкину.С подростками дело обстоит так: вначале «потерпевшие» Рахитов и Станников соловьями разливались, как педофил занес топор, «держал Димаса за шкварник» и «дядя Вова спас», давали такое интервью и местному представительству «КП».- Там сразу адвокат побеседовал с задержанным, и друг поехал к ребятам, - объяснил представитель Следственного комитета. - Когда мы нашли подростков, они уже были, так скажем, обработаны, как нужно защите.Потом, как известно, мальчики сказали правду, а затем - вишенка на торте - снова изменили показания в суде перед присяжными! Заявили, например, что Санкин денег не крал, и заседатели оправдали «героя» по статье «разбой», а однозначное «убийство» изменили на «причинение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть».А, кстати, что вообще за кипеж вокруг маргинала? Может, мы чего-нибудь не знаем о Санкине?Нашла интересный документ. Сайт Ufa1 якобы раскопал архив полиции, и там... Санкин и еще трое парней избили человека в здании пожарной части, с обвиняемых взята подписка о невыезде. Санкин обманом выманил телефон у ребенка, написано заявление, в результате оперативно-разыскных мероприятий трубка найдена. Санкин выехал на тротуар и сбил пенсионерку 1937 года рождения, бабушка госпитализирована, Санкин задержан, он нигде не работал, как и все прошедшие годы. Как говорят в интернете, какой жыыыр!«Можно установить, что Санкин был криминальным авторитетом», - заявил источник издания.Я кинулась в Следственный комитет, там подтвердили частично:- Санкин осужден в 2014 году за кражу. Отделался штрафом 30 тысяч рублей.- Но криминальный авторитет?! Семья ведь заявляет, что он автослесарь!- Якобы работал без официального оформления…Я запросила через знакомых справку в МВД Башкирии и убедилась: статьи 115, «легкие телесные повреждения» (в пожарной части?), и 158, «кража» (телефонов?), действительно возбуждались. Но до суда дошло лишь однажды, в остальных делах - «примирение сторон» и т. д.Пришла к адвокату (не Горгадзе, там в деле четверо защитников):- Как прокомментируете, что вашего «героя» называют членом банды?- Судом установлено, что Санкин несудимый!Тут я рассвирепела. Пересняла в суде прошлое дело «несудимого»: ночью взломал подъездную дверь и дверь квартиры, судя по камерам, был с четырьмя подельниками, вынес оргтехнику, мебель по мелочи и почему-то мольберт без ножек. Четыре месяца бегал от полиции, а когда попался, рассказал дивное: мол, он пришел в гости к другу Жене, пил в подъезде, дверь в квартиру была открыта, он вошел и подумал, что дом выселенный и эти вещи хозяевам не нужны. О как!Обокраденная хозяйка на очной ставке с Санкиным, саркастически:- В этой квартире действительно жил парень по имени Женя, но он умер 5 - 6 лет назад.Следователь:- Санкин, вы сказали, что возместили потерпевшей ущерб в полном объеме, а на самом деле не сделали этого...Короче, этот Вован врет как дышит. В новом уголовном деле он придумал, что бил педофила всего 15 минут, а потом отлучился и вернулся... только к приезду патрульных. Мне все ясно с этим типом. Это было одно из самых несложных моих расследований - горькую правду оказалось найти легко. Но большинство предпочло сладкую ложь.ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯЕсли вы не в курсе, то я мать двоих детей, и, конечно, мне было бы легче писать материал, если бы убитый оказался НЕ педофилом.И я искала тому подтверждение, имела основания: у меня уже был в практике случай, когда мужчину осудили за насильственные действия сексуального характера (та же статья, что у Зайцева) только потому, что девочка случайно увидела его член (мужик пристроился отлить).Увы, сосед Андрей Демидов рассказал, что видел извращенца пыхтящим со спущенными штанами у детской площадки, гнался за ним, не догнал, а то бы... Санкина Андрей поддерживает: «Ну, пьет, конечно, а кто нет?»Санкина вообще все поддерживают. Я спускаюсь в подземный переход, на стене метровые розовые буквы «Sankin герой России», торопливо замытые дворниками. В защиту «мстителя» высказываются и депутат Госдумы, и продавщица Люся из магазина, где «герой» брал водку.- Просто люди считают, что педофилы не должны жить, - говорит знакомый сотрудник правоохранительных органов Башкирии.В точку!И я бы, наверное, согласилась с народом, если бы не Верхняя Пышма. Там шесть последователей Санкина (трое мужчин и три женщины) долго убивали знакомого, про которого две девочки десяти и четырех лет сказали: «Он нас трогал там». Несчастному загнали стальную трубу в задний проход. А потом... дети сказали, что пошутили.И, получается, так могут сказать на каждого. Одно слово подростков из глубинного народа - и трубой уже тычут в вас.А потом прилетает медийный Шота Горгадзе и пишет в Телеграме...Что? Да что угодно.Мы уже видели пиар-кампанию по защите отца 7-летней девочки, кричавшей под наркозом: «Папа, не надо!», в анализах которой нашли сперматозоиды: общественности объявили тогда, что «единственное доказательство вины мужчины - детский рисунок кошки с фаллическим хвостом», и не покраснели.Теперь видим - русским по белому: «педофил сломал Владимиру Санкину челюсть», тогда как на видео (!) челюсть целая.Чем абсурднее ложь, тем скорее в нее поверят, любил повторять Йозеф Геббельс, один из самых отъявленных фашистов.Знаете, я, кажется, поддерживаю реальные сроки за клевету в интернете, если их применят к адвокатам, сознательно вводящим массы в заблуждение.Что же касается педофилов, я считаю, эти больные люди должны жить в ЛТП. Справиться с собой они не могут, совершают рецидив в ста процентах случаев, санкины на них охотятся, дети терпят.По-другому этот порочный круг не остановить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Сказал раздевайтесь и предложил денег»: спасенный от педофила мальчик о том, как остался наедине с извращенцемПо словам мальчика, они с другом были сильно напуганы и не смогли оказать сопротивление (подробнее)