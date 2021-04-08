Зеленый банан - обман дальних стран

В магазинах исчезли бананы
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Мы не пойдем сегодня на пляж: будем пить коктейли со льдом и купаться в бассейне. У моего младшенького аллергия на ананасы, наш профессор сказал: «Все пройдет, когда пройдут ананасы». Странно, как это ананасы могут пройти...
С сентября хожу и повторяю этот монолог Клары Новиковой (после фразы про ананасы зал валился со смеху) - и не решаюсь поделиться с аудиторией своим наблюдением. Боюсь, что меня подвергнут обструкции за отсутствие патриотизма.
Ну, на счет «три»…
В магазинах исчезли бананы!
Фух! Выговорила.
С прошлого года, с зимы, ни в одном магазине, ни в дешевой «Пятерочке», ни в дорогом «Перекрестке» нет нормальных бананов: лежит этот зеленый силос, который я сначала с презрением отвергала: «Фу, какой ужас завезли! Купим в другой раз», - и на который я теперь смотрю со страхом. Понимаю, что другого раза не будет.
Здесь надо признать, что наша Ганя балована: с начала нулевых я брала только ярко-желтые свежие фрукты без гнили в коричневых крапинках-веснушках, так называемые «тигровые» бананы. Они самые спелые, мягкие, как сливочное масло, а аромат... Если любимых «крапчатых» не было, я просто пропускала этот пункт в списке покупок.
Чтобы бананов не было год, я и представить себе не могла...
Наши мамы, покатывающиеся над монологом Новиковой, могли.
Едем дальше.
С осени мой ребенок просит ананас, втемяшилось ему. С осени я перебираю на всех рынках, в «Ленте» и «Билле» ярко-зеленые или воняющие дрожжами сгнившие коричневые фрукты.
О, я прекрасно помню, что с ананасами и в нулевые было непросто: приходилось побегать, чтобы найти остро пахнущую оранжевую "шишку"! Дня два.
А теперь - полгода не хватает.
И, наконец, последняя глупейшая история. Когда в феврале я лежала в больнице, то попросила мужа передать мне ананасовый сок, я его обожаю. Муж передал невнятный компот в тетрапаке (бренд указывать не стану, все знают фирмы, которые разводят воду с сахаром), и я удаленно настучала ему по голове: «Дорогой, ты чего? Нормальный сок только вот такой и вот такой, я сто раз говорила!»
Несчастный муж рассказал, что обежал пять (ПЯТЬ) супермаркетов в километре от дома, СОКА НЕТ НИГДЕ. Другие стоят, но не ананасовый.
Не поверила. Проверила. Оказалось, правда...
Мы не пойдем сегодня на пляж, короче. Будем делать коктейли со льдом и купаться в бассейне.
Нашим мамам вольно было покатываться со смеху в конце 80-х: это действительно смешно, когда супердержава не может обеспечить население штанами и продуктами, странно, стыдно… При этом у хохочущих была уверенность в завтрашнем дне, бесплатные квартиры, право на труд плюс окрыленность и свобода Перестройки.
Потом артистка читала монолог в 90-х, и все опять валялись: предприятия рухнули, вокруг братки с паяльниками и многомесячные невыплаты зарплат - и появившиеся фрукты никому не по карману! Вот ржака!
А у меня, похоже, с юмором проблемы. Поманивший в 14-м году Советский Союз возвращается не защитой народных интересов, а только дефицитом. Зеленый банан – обман дальних стран.
И нет у меня ни надежды на будущее, ни ужаса перед настоящим.
«Дооптимизировались»
Обозреватель «КП» Елена Оодинцова выясняла, почему любимое лакомство россиян теперь еще приходится поискать по магазинам
Дефицитом бананов, начиная с лета, нас пугали уже неоднократно. В феврале, например, рассказывали о возможных проблемах в связи с неурожаем в Эквадоре. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) проблему отрицали: других поставщиков достаточно. Корреспондента «КП» эксперты тогда тоже попытались успокоить: возможны кратковременные перебои в связи с изменением схемы поставок и скачки цен в рамках 10%, но никак не дефицит. Это про бананы. По поводу других, более дорогих заморских плодов и фруктов ситуация рисовалась похуже — ряд магазинов от них просто отказывается из-за падения платежеспособного спроса.
А что сейчас? Прошлась по окрестным магазинам.
В ближайшем «Мираторге» бананы есть - желтеют красивой горкой. В «Перекрестке» тоже, но из нескольких разных видов от разных поставщиков, которые там были летом, остались одни, по 70 руб. (точнее, 69,99 руб., но это понятная маркетинговая уловка). «Вкусвилл» - тоже есть, 88 руб./кило (и стабильно, я их там каждую неделю покупаю). А вот в «Пятерочке» - какие-то подгнившие остатки, которые никто не берет. Зато цена — 63,99 руб.
Уж не эти ли 20 рублей разницы в цене — причина «дефицита»: исчезают не бананы как таковые, а именно дешевые бананы?
Кстати, что там у нас с ананасами? Вот в «Перекрестке» красавец лежит, ананас Gold — 559,9 рублей за штуку. Надо ли объяснять, почему такие отсутствуют в «Пятерочке»?
- Каких-то серьезных причин для дефицита бананов нет, - рассказал kp.ru председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. - Но и сам иногда сталкиваюсь с проблемой, что приходишь в магазин, а ящик с бананами пуст. На то есть ряд причин простых, никак не связанных с Эквадором и другими поставщиками. Одна из них — оптимизация персонала, которую провели почти все магазины. Ну и дооптимизировались. Когда идет наплыв народа, очень ходовые товары — так не только с бананами - не успевают выкладывать, потому что некому. Этим должен заниматься человек, который одновременно сидит на кассе. Или сознательно хорошие бананы не выкладывают, в надежде, что, может, кто-то раскупит лежащие в зале подгнившие. Если потратить время, найти продавца и потребовать принести нужный товар — бананы приносят, сам так делаю.
Как следует из отчета «Фрукты в России» аналитического агентства Euromonitor International (занимается глобальными рыночными исследованиями), продажи бананов в 2020 году у нас даже подросли. За счет снижения потребления более дорогих фруктов: киви, ананасов, авокадо, манго и т.п. По данным BusinessStat, в 2020 году розничные продажи свежих фруктов в России сократились на 6,5% по сравнению с 2018 годом (при том, что до этого они только росли). Причины — падение доходов и рост средней розничной цены фруктов в целом (на 18% в 2020 году по сравнению с 2019 годом). Будешь тут сметать с полок бананы — как говорится, хоть что-то.
- Если в какой-то торговой точке исчезли ананасы или другие не самые дешевые фрукты, в этом нет ничего особо удивительного, - продолжает Андрей Карпов. - Это означает только то, что в этом конкретном магазине их стали мало брать, и магазин перестал их закупать. Бизнес-схема магазинов эконом-класса такова, что товар должен продаваться максимально быстро, а риски, что какой-то продукт испортится и пропадет, сведены к минимуму. В торговых сетях средней ценовой категории и выше - схема другая. Там больше торговая наценка, в нее заложен в том числе и риск того, что какие-то товары — например, не самые дешевые фрукты — не успеют раскупить и они испортятся. Поэтому эти сети могут позволить себе более широкий ассортимент, включая ананасы.