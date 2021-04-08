Цифровой рубль в России: зачем его создают и чем он будет отличаться от налички

Представители Центробанка раскрыли концепцию цифрового рубля
Цифровой рубль появится в обращении не раньше 2023 года. Такой вывод можно сделать исходя из заявлений представителей Центробанка - первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой и зампреда ЦБ Алексея Заботкина. В четверг, 8 апреля, они представили концепцию цифрового рубля, которую почти год разрабатывал Центробанк. «Комсомолка» дает ответы на основные вопросы.
На первый взгляд, разницы никакой. И тот, и другой будут только в электронном виде. Одно из главных преимуществ цифровых рублей в том, что ими можно будет расплачиваться в любых местах. Даже там, где нет устойчивого интернета. Сейчас на этих территориях используются лишь наличные. И это не всегда удобно.
Такой технологии еще нет – ее предстоит создать.
- Это сложная технологическая задача. Ни в одной из стран мира пока ее полностью не решили. Нам нужно разработать технологические решения, которые были бы удобны и безопасны, - заявила Ольга Скоробогатова.
Это будет так называемый «токен», то есть некая единица информации, которую можно безопасно передавать друг другу. Технология будет использована та же, что применяется в криптовалютах. К примеру, каждый цифровой рубль будет иметь уникальный код (по аналогии с серией и номером наличной купюры).
Суть биткоина и других криптовалют в том, что у них нет единого эмитента (то есть официальной организации, их выпускающей). А у цифрового рубля это будет Центробанк. То есть эта форма валюты будет официальной. Ее обязаны будут принимать везде. К слову, цифровые валюты хотят ввести центробанки многих стран - как раз ради того, чтобы составить конкуренцию криптовалютам.
Они будут лежать на специальной цифровой платформе, которую сейчас разрабатывают в ЦБ. Этой платформой будут управлять Центробанк и Казначейство. У каждого человека на этой платформе будет собственный цифровой кошелек. И доступ к своим деньгам можно будет получить через любой банк. По словам Ольги Скоробогатовой, чтобы пользоваться цифровыми рублями, нужно будет установить приложение с цифровым кошельком на свой мобильный телефон.
Вместо двух форм у рубля теперь будет три формы. Будет ли между ними какая-то разница? И будет ли комиссия при переводе из одной формы в другую?
Разницы между тремя видами рубля не будет. При желании можно будет расплатиться любой удобной формой. Комиссии при переводе не будет. Как сейчас ее нет, например, при зачислении наличных на счет в банке. В ЦБ планируют сделать «бесшовную» технологию, которая позволит мгновенно переводить рубли из одной формы в другую и обратно.
«Цифровои рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятии на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия, исходя из своих потребностеи , смогут свободно переводить деньги из однои формы в другую – то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно», - поясняется на сайте Центробанка.
- Мы планируем определить правила работы и комиссии немного позже. Но сейчас мы считаем, что переводы между физлицами должны быть бесплатны. А при оплате за товары и услуги комиссия может составить от 0,4% до 0,7%. Это в два-три раза ниже, чем действующие эквайринговые комиссии, - пояснил Алексей Заботкин.
Как поясняют в ЦБ, наличие еще одной формы денег даст дополнительную альтернативу и физическим лицам, и бизнесу. Тарифы и правила по платежам цифровыми рублями будет устанавливать Банк России. Они будут дешевле нынешних тарифов и одинаковыми по всей стране. Например, из-за более низких комиссий бизнесу будет выгоднее принимать именно цифровые, а не безналичные рубли.
Нет, такого функционала пока не предусмотрено. Сложность в том, что цифровые рубли будут храниться на цифровых кошельках в централизованной государственной платформе. Ни ЦБ, ни Казначейство не являются коммерческими организациями, чтобы выплачивать проценты или выдавать займы. Да и нет смысла создавать на этом рынке конкуренцию действующим банкам.
Вряд ли. Во всех странах мира наличные продолжают выпускать. Даже в высокотехнологичной Швеции, где доля безналичных платежей давно выше 90%, наличные не стали выводить из обращения. Во-первых, потому что есть большой процент граждан, которые по привычке чаще всего используют их. Во-вторых, потому что у онлайн-денег должна быть физическая альтернатива. И цифровая валюта, даже с возможностью расплатиться ею офлайн, бумажные купюры все равно не заменит.
Вопрос сложный. С одной стороны, какой-то большой добавленной ценности или дополнительного удобства потребителям он не приносит. С другой, возможно, многие думали похожим образом, когда только появились безналичные расчеты. Для понимания, 10 лет назад всего 5% операций в России проходили при помощи пластиковых карт. Сейчас - 70%. По словам Ольги Скоробогатовой, создание цифрового рубля - стратегическая задача, следующий шаг в развитии платежных систем. И здесь важно не отстать от центробанков других стран. А еще лучше - опередить их.
- Нет ничего хуже, чем остановиться в развитии. Мы все понимаем, что цифровые технологии – это новое качество жизни для граждан и бизнеса. И нам важно сделать эту систему удобной, доступной и безопасной для всех, - пояснила первый зампред ЦБ.
Да, этим занимается около 10 развитых и развивающихся стран. Больше всего в этом отношении продвинулись Китай и Швеция. Они уже запустили пилотные проекты.
Сроки пока не определены, но явно не раньше 2023 года. Это связано с тем, что систему будут запускать постепенно. В 2021 году ЦБ планирует завершить создание цифровой платформы. А в 2022 году начнет ее тестировать вместе с банками и устранять возможные ошибки. Когда все будет готово, только после этого систему можно будет запускать для физических лиц. Да и этот процесс, скорее всего, начнется не сразу для всех, а для отдельных категорий. Плюс будут определенные лимиты.
- Двигаться нужно аккуратно. Новая система требует уверенности, что все инструменты безопасны. Исходя из этих моментов, нам нужно создать прототип платформы до конца года. А в следующем году вместе с банками протестировать механизм со всех точек зрения, - пояснила Ольга Скоробогатова.
Подробнее о концепции цифрового рубля можно почитать на сайте Центробанка.