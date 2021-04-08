Цифровой рубль в России: зачем его создают и чем он будет отличаться от налички

Представители Центробанка раскрыли концепцию цифрового рубля

Цифровой рубль появится в обращении не раньше 2023 года. Такой вывод можно сделать исходя из заявлений представителей Центробанка - первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой и зампреда ЦБ Алексея Заботкина. В четверг, 8 апреля, они представили концепцию цифрового рубля, которую почти год разрабатывал Центробанк. «Комсомолка» дает ответы на основные вопросы.

Чем цифровой рубль будет отличаться от безналичного?

На первый взгляд, разницы никакой. И тот, и другой будут только в электронном виде. Одно из главных преимуществ цифровых рублей в том, что ими можно будет расплачиваться в любых местах. Даже там, где нет устойчивого интернета. Сейчас на этих территориях используются лишь наличные. И это не всегда удобно.

Как будут проводиться офлайн-операции?

Такой технологии еще нет – ее предстоит создать.

- Это сложная технологическая задача. Ни в одной из стран мира пока ее полностью не решили. Нам нужно разработать технологические решения, которые были бы удобны и безопасны, - заявила Ольга Скоробогатова.

Что из себя будет представлять цифровой рубль?

Это будет так называемый «токен», то есть некая единица информации, которую можно безопасно передавать друг другу. Технология будет использована та же, что применяется в криптовалютах. К примеру, каждый цифровой рубль будет иметь уникальный код (по аналогии с серией и номером наличной купюры).

Чем цифровой рубль будет отличаться от криптовалюты – например, биткоина?

Суть биткоина и других криптовалют в том, что у них нет единого эмитента (то есть официальной организации, их выпускающей). А у цифрового рубля это будет Центробанк. То есть эта форма валюты будет официальной. Ее обязаны будут принимать везде. К слову, цифровые валюты хотят ввести центробанки многих стран - как раз ради того, чтобы составить конкуренцию криптовалютам.

Где будут лежать мои цифровые рубли?

Они будут лежать на специальной цифровой платформе, которую сейчас разрабатывают в ЦБ. Этой платформой будут управлять Центробанк и Казначейство. У каждого человека на этой платформе будет собственный цифровой кошелек. И доступ к своим деньгам можно будет получить через любой банк. По словам Ольги Скоробогатовой, чтобы пользоваться цифровыми рублями, нужно будет установить приложение с цифровым кошельком на свой мобильный телефон.

Вместо двух форм у рубля теперь будет три формы. Будет ли между ними какая-то разница? И будет ли комиссия при переводе из одной формы в другую?

Разницы между тремя видами рубля не будет. При желании можно будет расплатиться любой удобной формой. Комиссии при переводе не будет. Как сейчас ее нет, например, при зачислении наличных на счет в банке. В ЦБ планируют сделать «бесшовную» технологию, которая позволит мгновенно переводить рубли из одной формы в другую и обратно.

«Цифровои рубль дополнит денежное обращение и будет использоваться одновременно с наличными рублями и средствами населения и предприятии на счетах в коммерческих банках. Граждане и предприятия, исходя из своих потребностеи , смогут свободно переводить деньги из однои формы в другую – то есть из цифрового рубля в наличные или на счет в банке и обратно», - поясняется на сайте Центробанка.

Какие будут тарифы на перевод и расчеты в цифровых рублях?

- Мы планируем определить правила работы и комиссии немного позже. Но сейчас мы считаем, что переводы между физлицами должны быть бесплатны. А при оплате за товары и услуги комиссия может составить от 0,4% до 0,7%. Это в два-три раза ниже, чем действующие эквайринговые комиссии, - пояснил Алексей Заботкин.

Как поясняют в ЦБ, наличие еще одной формы денег даст дополнительную альтернативу и физическим лицам, и бизнесу. Тарифы и правила по платежам цифровыми рублями будет устанавливать Банк России. Они будут дешевле нынешних тарифов и одинаковыми по всей стране. Например, из-за более низких комиссий бизнесу будет выгоднее принимать именно цифровые, а не безналичные рубли.

Можно ли будет получать проценты по цифровым рублям или брать их в кредит по более низким ставкам?

Нет, такого функционала пока не предусмотрено. Сложность в том, что цифровые рубли будут храниться на цифровых кошельках в централизованной государственной платформе. Ни ЦБ, ни Казначейство не являются коммерческими организациями, чтобы выплачивать проценты или выдавать займы. Да и нет смысла создавать на этом рынке конкуренцию действующим банкам.

Может, это первый шаг к отказу от наличных?

Вряд ли. Во всех странах мира наличные продолжают выпускать. Даже в высокотехнологичной Швеции, где доля безналичных платежей давно выше 90%, наличные не стали выводить из обращения. Во-первых, потому что есть большой процент граждан, которые по привычке чаще всего используют их. Во-вторых, потому что у онлайн-денег должна быть физическая альтернатива. И цифровая валюта, даже с возможностью расплатиться ею офлайн, бумажные купюры все равно не заменит.

Зачем в принципе нужен цифровой рубль?

Вопрос сложный. С одной стороны, какой-то большой добавленной ценности или дополнительного удобства потребителям он не приносит. С другой, возможно, многие думали похожим образом, когда только появились безналичные расчеты. Для понимания, 10 лет назад всего 5% операций в России проходили при помощи пластиковых карт. Сейчас - 70%. По словам Ольги Скоробогатовой, создание цифрового рубля - стратегическая задача, следующий шаг в развитии платежных систем. И здесь важно не отстать от центробанков других стран. А еще лучше - опередить их.

- Нет ничего хуже, чем остановиться в развитии. Мы все понимаем, что цифровые технологии – это новое качество жизни для граждан и бизнеса. И нам важно сделать эту систему удобной, доступной и безопасной для всех, - пояснила первый зампред ЦБ.

Кто-нибудь еще делает похожие системы?

Да, этим занимается около 10 развитых и развивающихся стран. Больше всего в этом отношении продвинулись Китай и Швеция. Они уже запустили пилотные проекты.

Когда цифровой рубль наконец появится?

Сроки пока не определены, но явно не раньше 2023 года. Это связано с тем, что систему будут запускать постепенно. В 2021 году ЦБ планирует завершить создание цифровой платформы. А в 2022 году начнет ее тестировать вместе с банками и устранять возможные ошибки. Когда все будет готово, только после этого систему можно будет запускать для физических лиц. Да и этот процесс, скорее всего, начнется не сразу для всех, а для отдельных категорий. Плюс будут определенные лимиты.

- Двигаться нужно аккуратно. Новая система требует уверенности, что все инструменты безопасны. Исходя из этих моментов, нам нужно создать прототип платформы до конца года. А в следующем году вместе с банками протестировать механизм со всех точек зрения, - пояснила Ольга Скоробогатова.

Подробнее о концепции цифрового рубля можно почитать на сайте Центробанка.