«Муж-домохозяин - это такое счастье!»

Жена зарабатывает деньги, а муж домохозяин Фото: Shutterstock

Как живет семья, в которой жена зарабатывает деньги, а муж домохозяин? Оказывается, неплохо, если для каждого это его привычный уклад.

Инна:

Мы тоже так жили 4 года, а теперь наоборот. Нашлась хорошая работа для мужа, а я беру только подработки.

Прелести и недостатки есть и в том и в другом варианте. Просто жизнь не линейная, в ней бывают периоды, когда очень хочется работать и когда «да пусть она провалится». Поэтому лучше меняться местами время от времени.

Карина:

Звучит складно, но извините, а пенсию кто этому домохозяину платить будет?

Зоя:

Если людям так лучше и удобнее, пусть так и живут. У нас в глубинке так: кто нашел работу, тот и работает, а другой дома на хозяйстве. У моей подруги муж только летом подрабатывает на ферме трактористом, дачникам заборы строит. Зато свой огород, на всю зиму овощи, и дары леса - грибы солит, ягоду собирает.

Светлана:

Представьте ситуацию, как муж ходит просить деньги на хозяйство у жены. Просить даже у близкого всегда немного унизительно, а тут ты еще и мужик. Не, мне не понять.

Саша - Светлане:

А зачем просить? Что за дремучий век? Деньги кидаются на карточку, так и бюджет семейный вести проще, и не возникает недомолвок. Мне кажется, это очень рабочая форма семьи. Особенно в ситуации, когда у супруги и карьера прет, и ребенка время пришло родить. Почему бы в таком случае мужу не уйти в декрет?

Кирилл:

Девки, да вы что, совсем с ума посходили? Мужики сейчас и так работать не хотят, сами же жалуетесь на их инфантильность, и вы тут заявляете про современное устройство семьи. Пусть идут работать!

Если мужик не будет символизировать собой тыл, то и секса нормального не ждите. Он же станет вам подругой, пахнущей корицей и пирожками.

Маша:

А я бы с ума сошла от счастья, если бы мой муж занимался уютом в доме. Просто у меня любимая работа, а уборку я терпеть не могу. Да, конечно, я лучше это время потрачу на любимое занятие, за которое еще и нехило платят, чем на тупое отмывание раковины. Запишите мое мнение: я за мужа-домохозяина!

«Это не жертвенность, просто мамы так научили»

Наш колумнист на примере истории с баянистом Киреевым, на похоронах которого встретились все его любовницы, как бы еще раз напоминает: женское терпение безгранично. Читатели kp.ru высказывают свое мнение на сайте.

Варвара:

Так это же все русская бабья жертвенность. Вся деревня знала, как гулял муж-баянист, но супруга упорно делала вид, что так и надо. Надеялась, что он постареет и успокоится? А он просто находил новую любовницу, и так до самой старости.

Кристина - Варваре:

Это не жертвенность, так все хорошие девочки делают. Мамы научили, что кричать нехорошо, о муже, даже пьющем и гуляющем, надо заботиться, они и стараются. Нет внутренних опор, нет своего мнения, есть только мнение мужа. Вот он и творил что хотел. Грустно.

Галина:

Да господи, пол-России так живет. Никто это даже за измену не считает, так встречаются по-дружески «на чашку чаю». Кто-то и домами дружит.

Николай:

Но в общем-то баянист был и не таким плохим мужиком, раз все любовницы пришли его в последний путь проводить. Даже импровизированную драку устроили. Да, конечно, изменять нехорошо, но, думаю, счастья он тоже много женщинам принес.

«Выйти за кошелек - ложная цель»

История о том, что солидный мужчина женился на сиделке, обещав сделать ее счастливой, а оставил вдовой без денег, поучительна, особенно для тех, кто верит в счастье с мужем с большим кошельком. Но у читателей на сайте kp.ru тоже есть мнение на сей счет.

Марина:

Выйти замуж за кошелек - это изначально ложная цель, потому что если ты не любишь, а просто выгодно выменяла себя на достаток, то для тебя семейная жизнь будет работой. Не любовью, радостью, гармонией, а отработкой вложенных в тебя средств.

Оля:

А я не могу судить Наденьку-сиделку: при ее очень скромных вводных - отсутствие образования, застенчивости, нет своего жилья - ей действительно выпал счастливый билет. А что она должна была сделать? Отказаться и уехать к пенсионерке матери в Тамбов? Жаль, что ее мягкость не позволила ей отстоять свои права или, скажем, обзавестись профессией.

Валя - Оле:

Застенчивость - это, наверное, хорошо, но не когда речь о твоей судьбе. Надо было судиться с сыном за квартиру, подключать юристов, в конце концов что-то откладывать самой, если муж такой хроник и пьющий. Женщинам давно пора понять, что нужно всегда думать о завтрашнем дне. Муж может быть для кого-то и надежный ресурс, но, увы, не вечный.

Настя:

У моей мамы такая же история произошла. Отчима стукнул инфаркт, умер мгновенно, и через две недели приехали его взрослые дети от первого брака и вместе с вещами выставили ее из загородного дома. Она была в шоке. Они там елки сажали на участке, собаку завели, летнюю веранду строили, и вдруг «выметайтесь!». А они расписаны не были: мол, к чему такие глупости на старости лет.

Мама вернулась в свою квартиру, и от волнений у нее начался нервный тик, потом частично парализовало лицо. Кошмар, в общем!