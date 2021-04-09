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Общество9 апреля 2021 8:26

«Комсомолка» приготовила читателям подарок ко Дню Космонавтики

12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этот день при покупке любимой газеты вас ждет подарок — исторический номер «КП» от 13 апреля 1961 года
Источник:kp.ru
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«Капитан первого звездолета — наш, советский!», гласит заголовок на первой полосе.

«Капитан первого звездолета — наш, советский!», гласит заголовок на первой полосе.

Этот выпуск «Комсомольской правды» был полностью посвящен полету первого человека в космос. На каждой странице — гордость, радость, восхищение. Сообщение ТАСС об этом знаковом событии стало самой цитируемой новостью во всем мире.

И сейчас у вас есть уникальная возможность самим прочитать, КАК 60 лет назад страна и весь мир встречали и чествовали настоящего героя.

Вы узнаете о том, что сказал Юрий Гагарин сразу после полета, о чем он беседовал с Н.С. Хрущевым, как отреагировали на великую победу СССР главы крупнейших держав — США, Китая, ФРГ и других. Прочитаете, какие эмоции испытывали обычные люди. Узнаете малоизвестные факты о семье Юрия Гагарина.

«Капитан первого звездолета — наш, советский!», гласит заголовок на первой полосе. И мы гордимся этим по сей день. Не пропустите исторический номер, покажите его своим детям, расскажите об одном из самых важных событий 20 века!

Спрашивайте «Комсомолку» во всех точках продаж прессы и в фирменном магазине «Комсомольской правды» по адресу Старый Петровско-Разумовский проезд 1/23 стр.1

Архивные номера газеты о важнейших событиях покупайте на shop.kp.ru.

Юрий ГагаринНародная энциклопедия Юрий Гагарина