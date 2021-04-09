Анна Попова: Третьей волны «короны» у нас не будет. Если мы ее не допустим - вместе с вами

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы обошлись с ковидом очень правильно

- Анна Юрьевна! Можно ли уже сейчас сказать, что, по большому счету, мы не пустили ковид в Россию?

- Ну, говорить так - было бы слишком самонадеянным. Но обошлись мы с этим, скажем так, незваным гостем, как мне кажется, очень даже правильно.

- Что вы имеете ввиду?

- Ну, вот, - только одна из мер... Мы же приняли решение, когда открывали авиасообщение летом прошлого года (с 1 августа), что каждый, возвращающийся из-за рубежа в страну, россиянин дает четкую информацию о себе, которую, в том числе, размещает и на сайте госуслуги.

Мы это обязательно связываем с данными погранслужбы (должны же мы понимать, не обманывают ли нас). И граждане в течение 72 часов на сайте госуслуг, в своём личном кабинете должны выложить результаты своего лабораторного обследования. Тогда они чисты перед законом.

Вот количество таких обследовавшихся – почти 3 миллиона. Это, практически, равно общему числу приехавших...

И с начала этого года тоже уже достаточно большое количество тех, кто вернулся в Российскую Федерацию и уже обследовался. И из них с положительными тестами оказалось 24740 человек.

Так вот, оказывается - 1 % россиян везут нам вирусы.

- Так мало?

-,С одной стороны, – это немного, а с другой, почти 25 тысяч.

- Все они зафиксированы, так сказать?

- Да, конечно, в отношении них проведены все необходимые медицинские мероприятия.

- А «уклонистов» много?

- Ну, нет. У нас в России в отношении таких граждан применяется жесткое администратор матичное наказание. И их, конечно же, лечат.

Соблюдение санитарных норм в общественных местах должно стать хорошей привычкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Есть такой стих:

Позабудь про маски,

ешь и пей сполна.

Потому что вскоре

третья волна.

Про третью волну очень многие говорят сейчас, и вообще, правильно ли разделять это все на волны какие-то?

- Ну, я думаю, что - нет, и я об этом уже не один раз говорила.

Но дело не в волнах, а дело именно в том, какой вирус к нам пришел, какие у него «правила жизни». У всех вирусов они свои. Как и у большинства бактерий, есть так называемая сезонность. То есть, они приходят тогда, когда им удобно. Ну, допустим, грипп мы поджидаем осенью-зимой, а кишечную инфекцию, ротовирус, - летом.

У каждого - свои правила, они по ним живут, наши вирусы, к которым я, на самом деле, отношусь с большим уважением. Иначе из не победить.

- Ага, значит, хитрость такая. COVID-19 - весна-осень, получается?

- Скорее всего, да. Я не думаю, что, может что-то поменяется, судя по тому, как он себя ведёт.

Вот если вы вспомните весну прошлого года, к началу лета он ушел. Количество инфицированных было небольшое, всех локализовали и COVID-19 успокоился. Но осенью пришло его время, и он начал гулять по всему миру. В Российской Федерации начал подниматься с середины октября, постепенно, хотя предвестники были уже в сентябре. На пике он был в ноябре-декабре, и затем постепенно, с нашей помощью, стал уходить.

Ну, вот и хорошо, что третьей войны... Простите, это оговорка. Третьей волны не будет.

- Оговорка вполне к месту.

- Да, и я счастлива. Если мы будем так же трепетно относиться ко всем правилам, которые сами для себя выработали и которые нас защищают.

- Повторим? Не помешает.

- Это - маски, это чистые руки, чистое лицо, чистые гаджеты и по-прежнему надо максимально сторониться всех мест массового скопления.

Всеобщая вакцинация помогла сдержать рост заболеваемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Рада, что президент привился нашей вакциной”

- Президент Владимир Путин сказал, что ни Татьяна Голикова, ни Анна Попова не знают, чем он вакцинировался.

- Так и есть. Я точно не знаю, чем, но рада, что это - отечественная вакцина

- То есть с вами вообще консультаций не было никаких?

- Есть целая система, которая защищает здоровье первого лица государства. И это очень важно, что она срабатывает. Вы посмотрите, что делается в разных странах, очень многие лидеры, к сожалению, попали в довольно сложную ситуацию.

- Борис Джонсон.

- И не только. Я очень рада, что президент Российской Федерации здоров, и от всей души желаю ему здоровья. И, - повторяю, главное, - Владимир Владимирович привит российской вакциной

В 2021-м в летних лагерях смогут отдохнуть 4 миллиона детей

- Не за горами - лето. Пока руководители предприятий, главы регионов готовят детские летние лагеря к приему ребят, какие советы вы им сегодня могли бы дать? Ведь в прежние годы бывали и ЧП, и трагедии...

- Мы подготовили сначала методические рекомендации, потом внесли санитарные правила (еще в прошлом году). И прошлым летом у нас прекрасно было организовано оздоровление детей. В этом плане Российская Федерация входит в то небольшое число стран, где дети, в это сложное время, действительно, летом отдыхали.

У нас в прошлом году больше миллиона детей отдохнуло в загородных летних оздоровительных учреждениях, и на побережье, и никто там не заболел, у нас не было эпидемических ситуаций.

В этом году, когда ситуация более понятна и управляема, мы сочли возможным для себя сделать эти требования чуть мягче. И предполагаем, что с теми особенностями, которые мы прописали для летнего периода уже текущего года, сможет отдохнуть уже порядка 4 миллионов детей (мы очень на это надеемся). Потому что ребятишкам отдыхать нужно, оздоравливаться нужно. И при четком соблюдении всех правил, при том, что мы не требуем, нет этого жесткого обязательного требования, но мы очень просим и рекомендуем, чтобы весь персонал лагеря был привит. Время еще есть, сейчас самое время, для того чтобы к началу летнего оздоровительного сезона успеть привить весь

И, конечно, то же самое надо сделать и родителям. Потому что большое количество родителей, я уверена, захотят поехать со своими детьми отдыхать.

В этом году дети смогут отправиться на отдых в летние лагеря. Фото: Евгения ГУСЕВА

“Осторожно: лихорадка!»

- Впереди - майские праздники, потом - лето. Скажите, как надо отдыхать, чтобы не заразиться?

- Если говорить о странах Евросоюза, там практически повсюду сегодня - рост заболеваемости... Взять Турцию - это единственная страна, откуда к нам были завезены оба штамма в разных вариантах, разными людьми.

- Оба – это какие?

- И британский, и южноафриканский, и абсолютно точно мутировавшие вирусы, которые не получили еще своего названия. И это достаточно высокий удельный вес. И мы, конечно, очень тревожимся о том, что наши граждане, если они соберутся на праздники, как это обычно бывает, в. Турцию, могут попасть в крайне неловкую ситуацию.

Во-первых, потому, что режим ограничений вводится там уже сегодня. Где-то с начала марта они его отменили, а с 29-30 марта снова вернули – и комендантский час, и закрытие развлекательных заведений и так далее. Сюда попадает и регион Антальи. Можно, конечно, вместо отдыха попасть в зону локдауна, это совершенно реальная возможность, к сожалению.

И второе. Можно привезти с собой тот подарок, на который никак не рассчитывал. Ситуация, которая развивается, именно это сегодня и демонстрирует.

Специалисты не советуют улетать на отдых за рубеж. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А если люди собрались - таки на отдых за рубеж?

- Я бы всем советовала отдыхать дома, в родной стране. Сегодня внутренний туризм развивается, государство очень много делает, для того чтобы людям комфортно было отдыхать. И лучше ориентироваться на это, чтобы не зависнуть где-то в карантине, чтобы не пришлось по возвращении или по прибытии в место отдыха, вместо 14 дней на побережье провести 14 дней в изоляции, и так далее.

Ведь правила меняются очень быстро, и никто загодя не может предусмотреть, как они сложатся. Поменялась эпидситуация (так сейчас ведет себя весь мир) – изменились требования. И можно лететь в страну, где достаточно одного результата теста, а прилететь в эту же самую страну, где нужно 10 или 14 дней пробыть в карантине.

Мы говорили о Европе, о Турции. Я бы хотела отметить еще и Африку, куда я не рекомендую никому из своих знакомых отправляться. Скажу почему. Малярия. Мы говорим об одной инфекции, о ковиде, а ведь другие никуда не ушли. Из части завозов (мы же блокируем на границе всех, у кого есть клиника, даже какие-то проявления малейшие) что получилось? В прошлом году, когда практически никто никуда не летал, никто не перемещался, в Российской Федерации зарегистрировано 57 завозных случаев малярии. 57 человек привезли в РФ из мест, где они или отдыхали, или работали (такие тоже были), малярию, 122 случая лихорадки Денге и 5 случаев пневмококковой инфекции. И уже за этот год в Россию привезено 4 случая малярии, два из них – из Танзании. А в прошлом году из того количества, о котором я сказала, из Танзании привезли 11 случаев малярии.

Тяжелейшая патология, с очень серьезными осложнениями. Мало того, что там развивается ковид, но надо не забывать и о том, что оттуда можно привезти… Можно подумать, что я сейчас сделаю прививку и поеду. Но кроме одной инфекции, которой сейчас столько времени уделяется, есть масса других, о которых мы не должны забывать, они тоже создают очень высокие риски.

«Когда вы отмените ограничения?»

- Анна Юрьевна! Вот наверняка все сегодня ждут ответа на вопрос - когда вы отмените все ограничения?

- Какие взаимоисключающие вопросы. Будет ли третья волна? И - когда вы снимите все ограничения?

Так вот - насчёт отмены ограничений. Это произойдёт тогда, когда мы защитим должное количество человек от вируса. Это - обычное эпидемиологическое правило.

- А должное - это сколько?

- 60% взрослых, при этом предполагаем, что удельный вес проиммунизированных детей уже гораздо выше.

Здесь все так же, как мы делаем по гриппу. Мы ж не прививаем 100 %. Вот и с ковидом - если привьём 60% взрослого населения, то все остальные не заболеют, вирус просто не сможет распространяться. Как вы сказали вот сейчас перед нашим эфиром, ему будет неинтересно и он уйдет.

- Это вы сказали. А прогноз все-таки? Когда это может произойти? Сейчас сколько у нас процентов уже проэпидемиченных?

- Сейчас главное - не прогнозы - прививки. Вот у Александра, я знаю, - антитела. У меня - тоже антитела. А у вас, Михаил?Михаил Антонов:

- Рядом с вами я чувствую себя - как в уценённом магазине. Пока вот не привился...

- (решительно) Тогда мы проведём вакцинацию прямо здесь и сейчас!

Михаил Антонов:

- Я на четверг уже записался сделать прививку.

- (смеётся) Мы вас проконтролируем. Пока не везде есть такая востребованность - обязательно вакцинироваться -, о которой мы хотели бы слышать. Прививаться можно в каждом городе сегодня, записываться и прививаться. Вот этой возможностью надо воспользоваться.

- Мы бы хотели, чтобы это....

- 60 % привитых.

- ...было к осени - по нескольким причинам. Во-первых, страна располагает такими возможностями, во-вторых, мы уже с вами говорили о том, что на исходе лета будет подъем заболеваемости.

- Но не надо ждать осени, надо прививаться сейчас!

* * *

- А вот как вам удается так хорошо выглядеть?

- Наверное, я воспользуюсь ситуацией и отвечу самой себе на другой вопрос - как нам удалось справиться с тем невероятным информационным объемом, которым мы должны были заниматься с начала 2020 года? И скажу спасибо своему прекрасному помощнику - пресс-секретарю «Роспотребнадзора» Анне Александровне Брычевой.

-,И такой ответ, конечно же, так же принимается.

- Ну, и сегодняшнее интервью - это тоже в большой части результат ее работы.

- Согласны. Спасибо за встречу.

- Спасибо большое вам. Всем - здоровья!