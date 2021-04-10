Японский телеканал заявил, что Брежнев был готов отдать Токио часть Курил

Очередную «сенсацию» про остров Шикотан и архипелаг Хабомаи выдал NHK Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть такие страны, в которых с известной периодичностью повторяются те или иные действия, которые у стороннего наблюдателя вызывают стойкое ощущение дежавю. В Польше, например, уже стало рутиной, что там то выкапывают, то закапывают погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Качиньского (сейчас, кстати, годовщина той трагедии, и вскоре стоит ожидать повторения этого ритуала). На Украине отражают вторжение «страны-агрессора», которая за семь прошедших лет ни разу на войну не явилась. А в Японии с завидной периодичностью поднимают вопрос «северных территорий», как в Стране восходящего солнца называют Курильские острова.

Вот и сейчас японский телеканал NHK порадовал своих зрителей новой «сенсацией» на эту тему. Он «раскрыл» содержание неких «документов», якобы попавших к нему из Государственного архива РФ, согласно которым в 1973-м году СССР рассматривал три варианта заключения мирного договора с Японией в увязке с решением «территориальных споров». Причем, по утверждениям японских телевизионщиков решение готовилось на самом высшем уровне для того времени – к переговорам Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева с главой правительства Японии Какуэем Танакой в октябре 1973 года.

Вариант первый предусматривал передачу от СССР Японии острова Шикотан и некоторых близлежащих островов Малой Курильской гряды, более известных под общем названием гряды Хабомаи. Второй вариант предполагал сохранение за СССР всех нынешних территорий Курил, но японцам за отдельную плату предлагалось разрешить вести промысел в отдельных прибрежных районах, посещение портов Кунашира и Итурупа взамен разрешения советским судам заходить на Хоккайдо. Ну а третий вариант предусматривал нынешнее статус-кво без всяких территориальных уступок. Заключение же договора предполагалось осуществить на основе добрососедских отношений.

Собственно говоря, ничего нового в этих «документах» нет. Можно даже вспомнить, что СССР в 1956 году предлагал Японии передать те же Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, но тогда Токио отказался от этого варианта сам. Ну, как сам, под давлением США, оккупировавших Японию в 1945-м и до сих пор остающихся на территории страны и имеющих там мощнейшие военные базы.

Кстати говоря, Россия еще относительно недавно говорила, что вариант о дальнейшей судьбе Курил, хотя бы некоторой ее части может встать на повестку дня после того, как с территории Японии уберут военные базы США. Но и эти предложения не нашли в Токио понимания. Еще больше понимания они не нашли в Вашингтоне.

Зачем японцы продолжают поднимать вопрос, объяснить не могут и они сами. Прекрасно понимая, что Курилы, окончательно отошедшие СССР/России по итогам Второй Мировой войны, они раз за разом поднимают тему в СМИ, пытаются протолкнуть в повестку переговоров, устраивают демонстрации и шествия по вопросу «Северных территорий».

И дело даже не в том, что СССР был, а теперь вместо него Россия, которая даже намерений отдать Курилы не выказывала. И дело даже не в Путине. Время ушло, господа самураи. В Конституцию РФ внесены и вступили в силу поправки, согласно которым отчуждение территорий России, попытки сделать это и даже переговоры на сии темы являются уголовным преступлением.

К тому же, даже в наличии у японцев таких «документов из Росархива» имеются большие сомнения. Японский премьер действительно приезжал в Москву осенью 1973-го и вел переговоры с Брежневым, но вот за все четыре раунда переговоров даже тень «территориального спора» ни разу в ходе прошедших тогда встреч так и не всплыла.

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