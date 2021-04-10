Экс-глава СБУ рассказал о миллиардных выплатах Украины в бюджет России

Валентин Наливайченко. Фото: Максим Никитин/ТАСС

Знаете ли вы, дорогие россияне, откуда берутся в бюджете нашей страны те деньги, которые идут на выплаты пенсий, перевооружение армии и флота, зарплаты учителям и врачам и даже Путину? А вот и не знаете. Потому что эти деньги, как оказалось, Россия берет у Украины. Вернее, дает их сама Украина. Во всяком случае так считает бывший глава Службы Безопасности Украины, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко. Про его словам, Незалежная совершенно добровольно внесла в бюджеты России и Белоруссии всего за три месяца нынешнего года гигантскую сумму в миллиард гривен.

- Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины, - заявил Наливайченко в эфире телеканала «Украина 24».

В общем-то миллиарда гривен маловато, конечно. Тем более, сразу для двух стран. Не хватит не то, чтобы на все, а и ни на что, по большому счету. Как сказал бы в этом месте мэр украинской столицы златоуст Виталий Кличко: «Смогут не только лишь все». И непременно посоветовал бы готовиться к земле.

А если еще разобраться, то окажется, что это деньги и не в бюджет, и вовсе не добровольные частные взносы а ля благотворительность. А оплата поставленной на Украину из России и Белоруссии электроэнергии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Офис Зеленского назвал заявление об "украинском русском" языке частным мнением

Ранее громкими заявлениями на языковую тему отметились министр Аваков и пресс-секретарь самого же президента Украины (подробности)