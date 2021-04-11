"Шли на праздник, а уходим с тяжелыми мыслями": как отреагировали на текст "Тотального диктанта" участники акции

За многолетнюю историю акции Коробкову приглашают диктовать уже в четвертый раз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вчера я снова делала это и диктовала текст "Тотального диктанта". За многолетнюю историю акции меня приглашают диктовать уже в четвертый раз. Всякий раз я честно пишу репортаж о том, как это было. Так, что на следующий год обычно меня уже никто никуда не зовет. Правда, потом все забывается и снова поступают предложения.

БАБУЛЕЧКИ В БУСАХ И ПОДРОСТОК

На сей раз пригласила библиотека Паустовского в Ясеневе, где фотографии Паустовского на стенах, вешалка с забытыми детским шапками и варежками, похожая на чудо-дерево. И еще - скамейка со строгой табличкой: "Буккроссинга нет! Просьба не оставлять литературу"!

В комнате для писания диктанта меня ждали четырнадцать человек. Один мальчик лет четырнадцати (он пришел с мамой), разнообразные юницы и отроковицы, и, что меня умилило, две бабулечки. Было видно, что бабулечки собирались на диктант все утро. Они накрутили волосы, надели бусы и кольца и длинные новые юбки и выглядели очень счастливыми и нарядными.

Наш корреспондент диктовала текст Глуховского в одной из библиотек города Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но счастье длилось недолго. Потому что текст, который нам пришлось писать, назывался "Очередь" и был посвящен онкологии. Вернее, он был про то, как молодая женщина сидит в очереди у онколога и у нее перед глазами пробегает вся жизнь, от которой особо и вспомнить нечего.

В этом году текст диктанта писал Дмитрий Глуховский. Причем, по его сочинению еще и сняли короткометражку "Обещания", которую показали перед диктантом. В короткометражке рассказывалось о трех поколениях женщин, обещавших придумать лекарство от смерти. Несмотря на то, что одной из героинь это удалось (пусть даже в 2041 году), фильм получился каким-то мрачным. Мои диктантописицы приуныли.

- Надеюсь, вам понравился фильм, - бодро спросила глава библиотеки.

- Нет! - хором ответили слушательницы.

Диктант в библиотеке Паустовского в Ясеневе Фото: Евгения КОРОБКОВА

Ведро гадостей от союза писателей

Вообще, против Глуховского развернулась целая война. Накануне диктанта члены Союза Писателей России написали открытое письмо с гадостями. Смысл письма заключался в том, что, ай-ай-ай, текст писал человек, "практически не живущий в России, имеющий гражданство Израиля, вид на жительство в Германии и Испании". И, коли так, то его творчество оскорбляет патриотизм граждан России. Пафос письма сводился к тому, что надо диктовать сочинения лауреатов национальных духовных премий, а диктанты врагов бойкотировать. Причем, кое-где к советам прислушались и в Краснодаре акцию отменили.

Олег Гаркуша (фронтмен группы «АукцЫон») прочитал Тотальный диктант в библиотеке имени братьев Стругацких в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на то, что мне не понравилось сочинение Глуховского, я совсем не из тех, кто поддерживает инициативу СПР. На мой взгляд, говорить надо о качестве отрывка, а не местожительстве автора. В конце концов и Тургенев большую часть жизни провел не в России, и Гоголь свои знаменитые произведения писал за рубежом. Что касается лауреатов национальных духовных премий - то знаю лауреата, допускающего такие провалы, как "веточкой золу поворошу" (прочтите вслух и услышьте это слово), а у другого лауреата было "скачет конь по чернозему, искры бьют из-под копыт". (Как могут искры высекаться из чернозема - загадка). Да и вообще, обвинять, основываясь только на эмоциональных аргументах - очень дурной тон.

Что касается качества самих текстов, то у тотального диктанта выбор часто оставляет желать лучшего. Были и прекрасные тексты, лучшим из которых остается сочинение Леонида Юзефовича про Улан-Удэ. Но был и очень слабый и малопригодный для диктанта отрывок из сочинения Гузели Яхиной. За неудачные образы вроде "язык мешался меж зубов, как чересчур большая и плохо проваренная клецка", диктант в народе так и прозвали "плохо проваренной клецкой".

Двухэтажный аэроэкспресс впервые стал площадкой для проведения Тотального диктанта, который пройдет в движущемся поезде по маршруту Савеловский вокзал - аэропорт Шереметьево Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ДУМАЛИ, ПРАЗДНИК, А УХОДИМ С ТЯЖЕЛЫМИ МЫСЛЯМИ

Нынешнее произведение Глуховского не из плохих, но не сказать, чтобы очень достойное такого повышенного внимания. Основная претензия - к тематике. Вряд ли людям, собравшимся в тёплый денёк на диктант, нужно портить настроение онкологией. А ведь, как признавался автор, организаторы просили от него чего-то еще более апокалиптичного.

Да и по стилистике текст спорный. Глуховский решил бросить вызов Толстому и написал предложениями по десять строк. Одно предложение - один абзац. В паре мест они оказались слишком перегруженными. А в одном месте автор потерял логику даже среди коротких предложений.

"Родила Даню, вот он, маленький, родила Вику, вот она в коляске, родила Сашу. Или это ее так помню, а не Вику? Желтенький комбинезончик у кого был?"

Ни я, ни 14 писцов не поняли смысла фразы "Или это ее так помню, а не Вику"? Спорили минут десять, что хотел сказать автор, предположили, что нужно было написать все наоборот: "Или это Вику так помню, а не ее".

Не доставили радости и метафоры вроде "несколько стоп-кадров оставались пропечатанными на глазной сетчатке" или "Плавающий в пузыре подвенечного платья" (о ребенке). Все это вызвало печальный и сочувственный вздох.

Виктория Боня во время акции «Тотальный диктант» на английском языке Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

После диктанта пошла познакомиться с прекрасными пожилыми женщинами.

"Я Людмила Балашова, а это Танечка Брызгалова", - представилась та, что побойчее и в бусах.

Женщины рассказали, что поют в оперетте, и в акции участвуют впервые.

- Думали, праздник, день такой хороший, а уходим с тяжелыми мыслями, - призналась Танечка. - И жизнь зря прошла и у героини онкология. Нехорошо как-то.

- А вы в следующий раз мой текст возьмите, - сказала та, которая Людмила. - Я тоже пишу. Но у меня все радостное. Никому настроение не испорчу.

Я посоветовала женщинам обратиться к директору библиотеки и оформить предложение авторам тотального диктанта.