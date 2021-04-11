Россия никогда не была участницей конфликта в Донбассе, но не останется безучастной к судьбам русскоговорящих

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Россия никогда не была участницей этого конфликта, - ещё раз подтвердил Песков, имея ввиду обострение на юго-востоке Украины. - Но Россия всегда говорила, что она не останется безучастной к судьбам русскоговорящих, которые живут на юго-востоке страны.

И ещё одна тема, которую не совсем точно освещают в западных СМИ.

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с Владимиром Путиным не требовала от Российской Федерации свернуть военное усиление вблизи границы с Украиной, а выразила обеспокоенность по этому поводу. На этой теме пресс-секретарь главы российского государства остановился подробно.

- Меркель, действительно, сказала, что «нас в Европе» беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена» - отметил Песков. Он заверил, что "на это последовали соответствующие разъяснения главы российского государства".

(Напомню: Путин и Меркель провели телефонный разговор 8 апреля, во время которого обсуждали ситуацию вокруг Украины.)

Говоря об ответе российского лидера на обеспокоенность канцлера ФРГ, Песков также обратил внимание на то, что рядом с Россией находится "страна, где вот-вот может возобновиться гражданская война".

- Рядом с нами страна, в которой, мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами, - заявил Песков. - Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем...

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