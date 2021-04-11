Актриса Мария Порошина показала всех своих детей от разных мужей

Старшая дочь актрисы Полина, папа актрисы, Мария Порошина, средняя дочь звезды Серафима, Аграфена и Тимур Кизяков. Фото: Канал Россия-1

Мария Порошина успешно совмещает работу с материнством. Актриса очень много снимается в кино и воспитывает пятерых детей от разных мужей. Старшей наследнице звезды от Гоши Куценко уже 25 лет, тогда как младшему сыну нет и трех.

Мария Порошина обожает свою большую семью. Недавно актриса приняла участие в съемках телешоу, в котором показала всех своих детей от разных мужей. И если отцы старших дочерей известны - это актеры Гоша Куценко и Илья Древнов, то имя возлюбленного, от которого в 2019 года артистка родила долгожданного сына Андрея, она тщательно скрывает.

Младшие дети Марии Порошиной - сын Андрей и дочка Глафира. Фото: Канал Россия-1

Первого ребенка Порошина родила в отношениях с Куценко. Когда их дочке Полине было всего пять лет, пара объявила о расставании. Супруги расстались друзьями. Гоша не раз признавался бывшей возлюбленной в любви, называя ее идеальной матерью. Полина выросла копией своего отца и тоже решила стать артисткой. В 2017 году она закончила Театральный институт имени Щукина.

Следующие три ребенка Порошиной родились в браке актрисы с Древновым. Первенцем супругов стала дочка Серафима. Сейчас ей 15 лет. Наследница актеров увлекается модой и недавно примерила экстравагантный стиль. Она перекрасилась в брюнетку, выбрила виски. Девушка учит корейский язык. Она училась в художественной школе. "Она сейчас на перепутье. Но ничего... потом все придет. Главное не волноваться", - рассказала Мария в эфире программы "Когда все дома" на канале Россия-1.

Еще одна дочь Аграфена заканчивается пятый класс. Девочка старается радовать маму хорошими оценками и примерным поведением.

Младшие дети Марии Порошиной - сын Андрей и дочка Глафира. Фото: Канал Россия-1

В съемках поучаствовали и самые младшие дети Порошиной - дочка Глафира, а также сын Андрей. Их операторы застали во время игры в соседней комнате.

Андрей является любимчиком в семье. Старшие дети очень любят малыша.

Ведущий проекта Тимур Кизяков интересовался у 47-летней звезды, как она разрывается между детьми, каждый из которых разного возраста. Но Порошина привыкла и успевает уделять время каждому.