У поклонников перехватило дух от фигуры Марии Порошиной в микрошортах

Мария Порошина и Евгений Раев по праву считаются одной из самых ярких пар 11-го сезона шоу "Танцы со звездами". Народная любимица предстает перед публикой и строгим жюри в разных образах. На этот раз актриса зажигательно станцевала танго с элементами стриптиза.

Мария Порошина - мама пятерых детей. На личном примере она показывает - на свете нет ничего невозможного. За время участия в проекте "Танцы со звездами" звезда сильно похудела и теперь похожа на школьницу.

46-летняя актриса призналась, что ей удалось сбросить еще шесть килограммов и достичь того веса, который был у нее в 10 классе. Ее преображение - результат изнурительных тренировок. При этом артистка намерена похудеть еще на несколько килограммов.

Результатом преображения Мария похвасталась в очередном выпуске танцевального шоу. Она появилась на паркете в соблазнительном образе - прозрачной блузке, микрошортах и колготках в сетку. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды.

Многие не могут сдержать эмоций при виде аппетитных форм своей любимицы. Фото: Телеканал "Россия"

Порошина и Раев исполнили страстное танго с элементами стриптиза под музыку из мюзикла Chicago. Бывший муж актрисы Гоша Куценко поздравил ее с участием в шоу и признался, что танец растрогал его до слез. Он пообещал, что если Маша победит, то он тоже решится стать участником шоу "Танцы со звездами".

Подписчики не прекращают восхищаться целеустремленностью Порошиной и ее успехами в поддержании нужного веса. Многие не могут сдержать эмоций при виде аппетитных форм своей любимицы. Фолловеры уверены, что участие в проекте положительно повлияло на Марию.

Напомним, Мария Порошина - многодетная мама. В браке с актером Ильей Древновым она родила троих дочерей - Серафиму, Аграфену и Глафиру. От первого мужа Гоши Куценко у нее есть дочь Полина. А в январе 2020 года у артистки появился на свет долгожданный сын Андрей.