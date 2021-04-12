"Где она пропадает, никому дела нет": шокирующие подробности о жизни вдовы трагически погибшего Андрея Панина

Андрей Панин и Наталья Рогожкина в 2007 г. Фото: Василий ГЛУШКОВ/ЭГ

Актер Андрей Панин трагически погиб в марте 2013 года. На руках его вдовы - актрисы Натальи Рогожкиной остались двое детей - старшему Александру на момент смерти знаменитого отца было 12 лет, а младшему Пете - пять. Долгое время об артистке ничего не было слышно, а на днях появились шокирующие подробности ее личной жизни.

Наталья Рогожкина после смерти мужа Андрея Панина ведет достаточно уединенный образ жизни. Когда выдается свободное от съемок время, 46-летняя актриса улетает в Испанию, где ее супруг незадолго до смерти купил дом. Особняк находится в Барселоне.

Злые языки шепчутся, что Рогожкина якобы стала злоупотреблять алкоголем. Впрочем, о личной жизни супругов и раньше ходило много всякого. Сплетники твердили, что в последние годы жизни Панина у него с Рогожкиной окончательно испортились отношения. "Они даже договорились о разводе, ведь у Андрея случилась новая любовь. Но Панин при странных обстоятельствах погиб. Рогожкина была в это время на съемках, откуда вернулась уже богатой вдовой. Ей вроде бы досталось все - их квартиры, загородный дом, машина, деньги на счетах", - цитирует шокирующее признание своего осведомителя "Экспресс газета".

Наталья Рогожкина после смерти мужа Андрея Панина ведет достаточно уединенный образ жизни. Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

К слову, за два с половиной года до смерти мужа Рогожкина призналась: "Гарантировать, что мы с Андреем всегда будем вместе, - это расписаться в собственной глупости. Человек не может управлять некоторыми вещами, это выше его сил. Способна ли я простить измену? Во всяком случае, способна понять".

В окружении актерской пары не могут забыть, как в свое время Панин бросил первую жену Татьяну Французову ради красавицы Натальи. Она была моложе мужа на 22 года, родила любимому двоих сыновей.

В настоящее время старший Саша пытается стать актером. "Он по сути вырос у бабушки Ларисы Владимировны - учительницы черчения в элитной московской школе. Сейчас с младшим сыном Наташи - 12-летним Петей - неотлучно находится няня. Мальчик, как и старший брат, учится в той же школе, где преподает бабушка. А до того, где и с кем пропадает мать мальчишек, никому в семье, видно, дела нет", - сокрушается знакомый семьи.

В свое время Наталья пыталась вытащить Панина со дна - актер сильно пил. Впрочем, сыновей и жену он боготворил. После похорон мужа в 2013 году актриса замкнулась в себе. Она не выходит в свет, не ведет соцсети. При этом ее актерская карьера пошла в гору. Рогожкина много снимается. А обо всем остальном упорно молчит.

"Наташа очень любила Андрея, а что там с ним произошло, мы никогда, думаю, не узнаем. сейчас Наташа не одна, у нее появился мужчина. Но это не моя тайна, так что раскрывать ее не буду. После ухода мужа она сильно изменилась. И не только потому, что подстриглась и внешне стала другой. Теперь она более строгая, сдержанная. Не дай бог пережить, что выпало на ее долю", - сочувствует подруге актриса Дарья Юрская.