"Брешут, что постарела!": Наташа Королева сразила наповал фигурой в бикини

Певица Наташа Королева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наташа Королева на днях улетела в Дубай. Певица решила отдохнуть на элитном курорте, но и о своих подписчиках 47-летняя жена Сергея Гушко не забывает. Ради них звезда запечатлела себя в бикини на видео.

Наташа Королева сняла видео на пляже в Дубае. В кадре фигуристая певица покрасовалась в бикини, показав пышный бюст, который так и рвался наружу из своего тесного плена. Звезда эстрады рассказала поклонникам, что уже к выходным вернется в Москву.

Фото: СОЦСЕТИ

"Наташенька, в какой же вы прекрасной форме, красотка!", "Бомба", "Вот это фигура!", "Брешут, что постарела!", "Хорошо выглядишь, Натаха. Я б с тобой замутил", "Горячая штучка", "Лифчик того и гляди спадет", "И это мама 19-летнего сына!", - пишут сраженные наповал фолловеры.

К слову, не так давно певица поделилась мнением о судьбе cына Архипа и слухах о его помолвке. Наследник Тарзана и Королевой увлекся танцами на пилоне, но уже добился больших успехов. Возможно, в будущем он реализуется именно в этой сфере, а не в музыкальной, где он также начал делать первые шаги. "Ему будет после папы трудновато в этом жанре, но это его дело. Считаю, что вообще ни во что не надо вмешиваться. Надо давать возможность попробовать все в этой жизни", - говорит Наташа.

Личная жизнь Архипа тоже бьет ключом. Несколько месяцев назад он начал встречаться с красавицей-стриптизершей Мелиссой. И даже подарил избраннице кольцо, похожее на обручальное.