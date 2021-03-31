"Зачем грудью в лицо тыкать чужому мужу": Наташа Королева взбесила россиян странным декольте

Наташа Королева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наташа Королева много лет дружит с Владимиром Винокуром. По случаю 73-летия юмориста певица разместила в блоге неоднозначную фотографию, которая возмутила россиян до глубины души.

Наташа Королева необычно поздравила своего давнего друга и соседа по элитному поселку "Лесное озеро" в Крекшино Владимира Винокура. Певица решила напомнить пожилому артисту о его бурной молодости. "Натаныч! С днюхой!", - дерзко подписала публикацию вокалистка.

В кадре она предстала в белом бюстгальтере. Кофточку она предусмотрительно расстегнула, оставив, вероятно, для приличия, на верхней пуговице. Так получилось, что грудь Наташи оказалась прямо на уровне лица именинника.

Такое поздравление довело подписчиков Королевой до бешенства. "Срам! Почему все белье наружу?", "Да уж, можно не показывать такие личные кадры", "Чем ближе к носу, тем лучше", "Зачем грудью в лицо тыкать чужому мужу", "Почему нижнее белье наружу?", "Правила приличия и уважения еще никто не отменял. В таком виде перед мужем, а не перед соседом", "Как пошло.", "Противно смотреть!", "А Королева все пытается его носом в свою грудь ткнуть. Фу! Как некрасиво", - гневаются россияне.

Стоит отметить, что несколько месяцев назад Наташа Королева пережила, по ее словам, один из самых тяжелых периодов в своей жизни. Певица узнала об измене супруга Сергея Глушко. Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" даже улетела в Африку, чтобы привести свои мысли в порядок. Теперь Наташа дает советы тем, кто пережил адюльтер, и настаивает, что за личное счастье нужно бороться. "Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой могут спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз", - говорит знаменитость.