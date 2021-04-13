«Это мои друзья»: певица Катя Лель заступилась за семью, сделавшую тиктокера из Вячеслава Зайцева

Певица Катя Лель заступилась за семью, сделавшую тиктокера из Вячеслава Зайцева Фото: Иван МАКЕЕВ

Информация о том, что всемирно известный кутюрье, 83-летний Вячеслав Зайцев, попал в беду, взорвала социальные сети. Собственно, с них все и началось. Примерно полгода назад тяжело больной модельер вдруг стал звездой Тик-Тока. Ролики с его участием стала активно записывать и выкладывать на всеобщее обозрение семья Гарафутдиновых. Галина, ее сын Тимур и дочка Лючана плясали на фоне ничего не понимающего кутюрье, устраивали интервью человеку, который в силу возраста и здоровья едва может говорить.

Сначала тревогу забили фанаты Вячеслава Зайцева, потом их поддержал Егор Зайцев, единственный сын модельера. Он обвинил Гарафутдиновых не только в использовании образа отца в погоне за лайками в социальных сетях, но и в мошенничестве. По версии Егора, семья Гарафутдиновых не просто так ошивается в загородном доме отца в Одинцово Московской области.

- Они явно хотят получить ломоть от наследства, - заявил в интервью «КП» Егор Зайцев.

После таких обвинений в историю вмешался Следственный комитет. Сейчас в отношении семьи Гарафутдиновых идет проверка. Галину и двоих ее детей уже опросили следователи. Но свою вину они активно отрицают. По их версии, они вовсе не мошенники, а всего лишь друзья модельера и чуть ли не единственные люди, которые не забыли про него в тяжелые времена.

О самих Гарафутдиновых до этого скандала никто и ничего не знал. Все трое активно ведут социальные сети. Галина позиционирует себя как автора книг по психологии, ее дочка и сын называют себя певцами. Но популярными этих исполнителей едва ли можно назвать.

Напомним, с Вячеславом Зайцевым они познакомились в 2008 году на съемках программы «Модный приговор», ведущим которой был кутюрье.

Как оказалось, Вячеслав Зайцев - не единственный звездный друг семьи Гарафутдиновых. Певица Катя Лель уверяет, что тоже лично знакома с Галиной, Тимуром и Лючаной.

- Я не могу понять, откуда взялись эти провокации в адрес семьи Гарафутдиновых. Я со своей стороны могу сказать, что мы дружны, мы в очень хороших отношениях. Сам Вячеслав Зайцев тоже сказал, что очень любит эту семью, с которой он дружит уже целых 15 лет. У них добрые и теплые отношения, разве это плохо, - заступилась за Гарафутдиновых певица Катя Лель.

Но следователи с выводами не спешат. Проверка продолжается.