Друзья тяжело больного Вячеслава Зайцева устроили потасовку и кидали пятитысячные купюры в гостей

Вячеслав Зайцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небывалым скандалом завершился эфир одной из программ, посвященный тяжело больному Вячеславу Зайцеву. Друзья именитого кутюрье, который много лет страдает от болезни Паркинсона, учини потасовку прямо в студии телешоу. Они кричали, махали руками, а в какой-то момент начали кидать пятитысячные купюры в гостей передачи.

Широкая общественность которую неделю обсуждает ситуацию с немощным Вячеславом Зайцевым. Дело в том, что в последнее время в Сети то и дело появляются странные видео с тяжело больным кутюрье. Знаменитого модельера выставляют в кадр в инвалидном кресле, а рядом с ним танцует некая женщина.

По мнению россиян, Зайцев не осознает, что происходит, зачем и почему его снимают. Чтобы расставить все точки над i, телеведущий Дмитрий Борисов пригласил в студию друзей Вячеслава Михайлвича, которые в эти непростые для него времена находятся рядом с мэтром.

О Галине Гарафутдиновой и ее детях Тимуре и Лучане россияне узнали из эфира очередного выпуска шоу "Пусть говорят" на Первом канале. С первых минут появления в студии семейство начало скандалить и вести себя вызывающе.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

Сначала они обвиняли всех присутствующих в предвзятости, а после и вовсе начали оскорблять оппонентов. Тимур подскакивал к другим гостям шоу, махал руками и громко кричал.

Удивлением для многих стало то, что Зайцев заступился за своих знакомых. "Эти люди - мои приятели хорошие. Мои приятели пришли ко мне в гости. Я пригласил и поэтому они меня снимали так. Я в этом участвовал сам. Очень хорошие отношения с Галкой, и с Тимуром, и с Лучаной, да. Галка - замечательный человек, совершенно удивительная женщина. Не понимаю, почему ее так оболгали. Не знаю просто... Она человек, который... Она была счастлива, что у нее столько подписчиков. Взяла меня в таком случае, как объект, который помогает ей. И я не вижу ничего здесь, крамолы никакой не вижу, все нормально совершенно", - еле произнес кутюрье. Каждое слово дается ему с великим трудом.

Услышав слова поддержки от дизайнера, Тимур окончательно потерял контроль над эмоциями. Он закричал: "Съели!". А потом вскочил и стал кидаться пятитысячными купюрами в гостей программы, которые обвинили его в мошенничестве.

Фото: "Пусть говорят", Первый канал

После этого Галине стало плохо. "Мы удалимся, потому что у мамы поднялось давление. Она не может все это слушать", - сказал, как отрезал, мужчина.

За кулисами ток-шоу Гарафутдиновы продолжили скандалить со всеми, кто оказывался рядом. Под их горячую руку попали даже охранники и дежурившие в тот вечер врачи.