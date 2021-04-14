Эксперт: Россия и так обязана защищать Армению при нападении на нее

Под Пашиняном в последнее время сильно шатается кресло Фото: REUTERS

Вообще-то, военный союз двух бывших республик СССР, Рости и Армении, существует. Согласно как минимум двум договорам от 1997 и 2013 годов, а также соглашениям в рамках ОДКБ, Москва и Ереван плотно сотрудничают в военно-технической сфере.

Но вот в среду, 14 апреля, в парламенте Армении премьер-министр страны Никол Пашинян заявил буквально следующее:

- Как Армении обеспечить свою безопасность? Надо подчеркнуть - основой внешней безопасности Армении является военный союз с Россией. Он зафиксирован несколькими десятками договоров. Для нас практическое значение имеют армяно-российская объединенная группировка войск и единая система ПВО. Согласно логике этих двух систем, нападение на Армению означает нападение на Россию.

Ну и потом были слова про то, что надо расширять возможности 102-й российской военной базы и создание ее филиала в Сюникской области республики.

Что все это значит? Почему глава Армении вспомнил о военном союзе с далеким северным братом (ну или сестрой, кому как удобнее)?

«КП обратилась за комментарием к заместителю директора Института Востоковедения РАН Александру Скакову.

- Александр Юрьевич, Пашинян заявил о необходимости серьезного военного союза с Россией — это не ново?

- Пашинян похожие вещи говорил и прежде. Да, особо нового ничего тут нет. О том, что Россия по существующим двусторонним соглашениям должна будет выступить на защиту Армению, если на нее нападут — это, собственно, было известно. И, отмечу, тут нет ни слова про Нагорный Карабах. Военный же союз у России с Арменией уже по имеющимся договорам существует. И его положения понятны. Миротворческая операцию в Карабахе - она вне контексте этих договоров. России не была обязана такую операцию проводить. Это наш гуманитарный жест. Для спасения жизни населения.

- Соображения не только гуманитарные — но и геополитические?

- И это тоже. Союз военный с Арменией у нас зафиксирован не вчера. При том напомню - армянская армия в карабахском конфликте не участвовала. Хоть формально, хоть реально. Ситуацию с добровольцами нормально не решили. С вооружениями — так же. О чем думал Пашинян в то время? И к чему были последующие реплики о «несработавших Искандерах» — на фоне нынешних заявлений?

- Под Пашиняном в последнее время сильно шатается кресло?

- Есть такое. Николу надо заручиться поддержкой России в том смысле, что, если Москва его не поддерживает прямо, то хотя бы не станет играть против него. Пашиняну важно, чтобы Россия верила в него, как в достаточно надежного партнера. Хотя не знаю, насколько «хромая утка» может считаться надежным партнером.

- То, что Пашинян сменил руководство своего Генштаба — укрепило его позиции в армии?

- Не думаю. Он же не может сменить все командование армией на уровне генералов и старших офицеров? Позиции Пашиняна довольно слабые. Другое дело - нет никого, кто мог бы ему сейчас составить серьезную конкуренцию внутри страны.

- То есть: Пашинян — слаб, а остальные — еще слабее?

- Получается, так. Ну кто за Пашиняна — армянская столица? Может быть, несколько других городов? Но провинция — в состоянии апатии и разочаровании во всех. Никто ни у кого не вызывает устойчивого доверия.

- Пашинян заявил об обсуждении с Россией возможности расширения 102-й российской базы.

- Об этом говорилось и раньше. Разговор о создании второй базы - или филиала 102-й базы в Гюмри - ведутся уже с начала осенних событий 2020-го. И на довольно серьезном уровне. И они будут реализованы. При том обсуждается и намерение Турции создать военную базу в Ленкорани на берегу Каспия, на границе с Ираном. Что очевидно создаст сильное напряжение в регионе.

- Сейчас на 102-й базе 5 тысяч российских военнослужащих — а станет значительно больше? Насколько?

- Видимо — станет. Насколько — знает высшее политическое и военное руководство страны.

- Мы арендовали базу до 2044-го года — сейчас срок аренды продлим?

- Не исключаю, что будет поставлен вопрос о новом договоре. И пролонгация окажется с новым сроками. Что касается взаимодействия нашей базы с вооруженными силами Армении, пока его полноценным назвать вряд ли возможно.

- Ереван громкое заявление сделал — когда ждать ответа Москвы?

- Москва может не спешить с ответом. Речь не о недельном сроке — за нами никто не гонится.