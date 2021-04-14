Как и на что поменять купленные путевки в Турцию и Танзанию

Россия закрыла авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 31 мая. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Туристы, у которых были куплены путевки в Турцию и Танзанию, могут поменять направление и поехать на другой курорт. Напомним: Россия закрыла авиасообщение с Турцией и Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 31 мая. Именно эти страны были самыми доступными и массовыми курортами из открытых на данный момент направлений. И по цене, и по условиям въезда, и по перелету: в Турцию прямые рейсы были из 20 российских городов, в Танзанию (на остров Занзибар) из десяти.

Ростуризм в своих рекомендациях называет три варианта действий для тех, кто купил путевку в Турцию или Танзанию, и первый из них звучит так:

“Возможность смены направления отдыха на те же даты. Будьте готовы к тому, что за некоторые варианты придется доплатить — это зависит от количества дней, направления и типа отдыха”.

Еще два варианта: перенос сроков поездки (то есть та же Турция, но летом, осенью или даже на будущий год) или аннуляция тура.

Но сейчас – о замене направления. Ведь закрытие рейсов пришлось на майские праздники, время массовых выездов, когда можно воспользоваться длинными выходными. Так что многие туристы наверняка не захотят терять эту возможность.

На какие курорты можно поехать вместо Турции и Танзании? Как поменять путевку? Куда обращаться? И законны ли доплаты?

Сразу оговоримся: нет какой-то единой программы обмена или списка альтернативных направлений. Все зависит от конкретного туроператора, у которого куплена путевка. Точнее, от того, с какими курортами он в принципе работает. А также от реального наличия мест в отелях и на рейсах. Особенно это важно для майских праздников и для прямых рейсов на зарубежные курорты – их крайне мало и билеты в огромном дефиците.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Заместитель генерального директора Tez Tour Россия Владимир Каганер:

- Тем, кто готов поменять направление, предлагаем перенос на Грецию или Кипр с заездом в любые даты. Для желающих отдохнуть именно в Турции возможен перенос туров с сохранением стоимости и параметров отдыха на осень либо на аналогичные даты 2022 года. Также возможно перебронирование на любые даты заездов с 1 июня года по текущим ценам (то есть, скорее всего, придется доплатить, так как летом туры дороже, чем в апреле-мае. - Ю. С.). Сейчас Турция является единственным массовым чартерным направлением, которое доступно большинству россиян благодаря демократичной стоимости отдыха и большим объемам авиаперевозки из городов РФ. Туры в другие открытые для наших соотечественников страны организуются исключительно на базе регулярных рейсов, спрос на которые в разы превышает предложение, что стимулирует рост цен на авиаперелеты. При этом изменений по стоимости проживания в открытых странах на данный момент не произошло. Бронирования по ним продолжают поступать в штатном режиме. В компании Tez Tour сохраняют надежду на возобновление авиасообщения с турецкими курортами с 1 июня и успешный рестарт летнего сезона. Туроператор искренне верит, что этим летом нашим соотечественникам будут доступны туры и по другим популярным направлениям с массовой чартерной перевозкой.

КУДА МОЖНО ПОЕХАТЬ ВМЕСТО ТУРЦИИ И ТАНЗАНИИ

“КП” собрала реальные предложения крупных туроператоров: на какие направления и на каких условиях можно поменять путевки в Турцию и Танзанию.

Ищите именно того, с которым у вас договор (речь именно о туроператоре, не о турагентстве!). Нельзя поменять путевку в Турцию, купленную у “Пегаса”, на отдых в Сочи через “Алеан”, например.

Туроператоры обычно говорят не о замене направления, а о перебронировании или “переносе денежных средств”. То есть ваши деньги, заплаченные за путевку в Анталью, они переносят на другой тур. А первый аннулируют. Также возможен вариант депонирования – туроператор аннулирует изначально приобретенный тур, деньги депонирует на своем счету, и ими можно тут же или позже воспользоваться, забронировав поездку на другой курорт. Но это детали. Суть: место Антальи турист поедет на Кипр или в Анапу.

Туроператоры обычно говорят не о замене направления, а о перебронировании или “переносе денежных средств”. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

И да, напомним, это не единственный возможный вариант. Можно и даты поездки перенести, и бороться за возврат денег (что сложнее).

TUI Россия

Можно выбрать в качестве альтернативы туры в ОАЭ, Кипр, Абхазию, а из российских курортов – в Сочи, Анапу, на Байкал.

“Интурист”

Можно перенести денежные средства в счет оплаты нового тура с тем же составом туристов - на российский курорт или любое другое открытое направление.

В ассортименте “Интуриста” из открытых стран есть Куба, ОАЭ, Мальдивы, Греция.

Из российских курортов: практически все побережье Краснодарского края и Крыма, Калининградская область, Алтай, Кавказские Минеральные Воды и другие регионы.

Как минимум один турист в новой заявке должен быть из старой заявки, уточняют в “Интуристе”. Полезный нюанс: вполне возможно, что из-за резкой смены планов семья поедет в отпуск в другом составе. Например, папа останется работать, а с детьми отправит бабушку.

“Пегас Туристик”

Есть возможность перебронировать тур на Кубу (Кайо-Коко или Варадеро), Сербию и Россию. Из российских курортов в меню “Пегаса”: Краснодарский край и Крым, Кавминводы, побережье Балтики, Алтай, даже Камчатка и Сахалин.

Anex Tour

Предлагают в качестве альтернативы поехать на курорты России, в Абхазию, на Кубу или Мальдивы.

Coral Travel

Перенос возможен на любые открытые направления. Среди предложений туроператора - Египет (с перелетом в Каир), Куба, ОАЭ, Мальдивы. Из российских курортов: Краснодарский край и Крым, Кавказские Минеральные Воды, Калининградская область.

Обязательно, чтобы как минимум один взрослый туриста из первоначального тура поехал и в новый.

ТРИ ВОПРОСА ПРО ДЕНЬГИ

Почему туроператор требует доплату, законно ли это?

Да, законно. Увы, не получится воспользоваться ситуацией и отдохнуть на Мальдивах по цене Аланьи. Если альтернативный тур дороже – придется доплатить. В случае с российскими курортами вполне можно подобрать вариант на ту же сумму и обойтись без доплат. В случае с зарубежными – в большинстве случаев доплаты неизбежны. Турция не зря самый популярный и массовый курорт, таких цен в других странах, с которыми Россия на данный момент открыла авиасообщение, просто нет. Иногда это связано с общим уровнем цен: Мальдивы и Сейшелы в принципе дороже Турции, как ни крути. Чаще – со стоимостью перелета.

А если поменять на российский курорт, кешбэк положен?

Автоматически и напрямую нет, увы. Кешбэк можно получить, оплатив поездку онлайн картой “Мир” во время действия акции (и она как раз сейчас идет, продажи начались 18 марта). Путевки в Турцию уже давно оплачены, причем самыми разными способами, как было удобнее.

Что можно сделать? Например, оплаченный тур в Анталью передвинуть по срокам (на осень или вообще на 2022 год, туроператоры предлагают такой вариант). А сейчас просто купить новый тур на российский курорт либо забронировать отель из числа участвующих в акции. В этом случае, конечно, кешбэк получите (при соблюдении всех остальных условий программы).

Если путевка куплена на лето – ее тоже можно поменять?

Все описанные выше условия действуют для туров, которые должны были состояться с 15 апреля по 31 мая, на периода запрета авиаперелетов в Турцию и Танзанию. Понятно, что будущие отпускники переживают: а точно 1 июня самолеты в Анталью полетят? У меня путевка на 5 июня, может, сдать, пока не поздно, чтоб не пропал отпуск? Все туры с вылетом начиная с 1 июня туроператоры сейчас аннулируют и перебронируют на общих основаниях. То есть в большинстве случаев это реально, но вероятны доплаты либо потеря какой-то части уже оплаченной суммы.