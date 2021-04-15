Что произошло после первого дня командного ЧМ по фигурному катанию 2021

Анна Щербакова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 15 апреля, в японском городе Осака прошел первый день командного чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года. Еще никогда наши не побеждали на подобных соревнованиях,так что на турнир этого сезона едут фаворитами, выиграв 3 из 4 золотых медалей на чемпионате мира 2021 в Стокгольме.

Итог первого дня соревнований - просто потрясающий для нас. Россияне в лидерах, США - позади. Выступи чуть более сильно парни, отрыв был бы посолиднее. А так - основной задел и уверенность для нас сотворили девушки, которые взяли два первых места. Японка Рика Кихира, которую год из года называют топовой звездой, стала лишь четвертой. Ну а начало мощному старту нашей команды сегодня положили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые одержали победу в ритм-танце.

Рика Кихира. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итоги проката девушек - лишний повод для позитива всем болельщикам сборной России. Ну а вот Татьяна Анатольевна Тарасова и вовсе говорит - что Лиза и Аня сегодня катались как Богини.

Согласен в этих оценках и олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Во время прямого эфира Первого канала он сказал:

- Просто загляденье! Возможно, она выполняла еще более чисто тройной аксель. Но это - безупречный прокат. Аксель в начале короткой программы. Браво, Лиза! Самое главное, что сейчас и здесь главное действующее лицо - Лиза Туктамышева. Все элементы были выполнены на четвертый уровень. Невозможно говорить ничего кроме восхищения. Она наслаждается каждой ноткой и каждым движением.

А вот сама Анна Щербакова призналась - впереди еще много работы, но турнир в Осаке отличается от других, поскольку на нем есть зрители. Выступление в такой атмосфере всегда хорошо для спортсменов:

Елизавета Туктамышева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Этот турнир выделяется на фоне других, чувствуется огромный контраст — до этого соревнования проходили либо в России, либо был чемпионат мира, который проходил без зрителей. Сегодня я прочувствовала всю атмосферу этого необычного турнира, поддержку зрителей. Теперь хочу показать хорошую произвольную программу и принести максимум своей команде, а также быть довольной своим выступлением.

Завтра, 16 апреля, пройдет второй день соревнований. А в субботу рано утром по московскому времени - последний день стартов. На 18 апреля намечены показательные прокаты.