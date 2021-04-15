Правительство хочет собрать голоса и изображения 50 млн россиян: зачем это нужно

Правительство решило перезапустить программу сбора биометрии. Фото: Shutterstock

Этот план правительства впору назвать «Биометрия: перезагрузка». Потому что первая попытка собрать биометрические данные россиян провалилась.

Напомним, еще в 2018 году правительство задумало создать цифровые профили россиян. Это набор данных о каждом из нас, которые будут храниться у государственных органов. Как поясняла журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в этот набор должны войти 57 «атрибутов сведений». Таких, например, как паспортные данные или ИНН.

В «Цифровой профиль гражданина» должна войти и так называемая Единая биометрическая система. Чтобы она заработала, надо собрать биометрические данные людей - голоса и изображения лиц. Это нужно для «дистанционной биометрической идентификации граждан». Иными словами, чтобы по голосу или изображению человека можно было установить его личность. По мнению экспертов, это не только поможет ловить преступников, но и облегчит жизнь простым людям.

- Использование биометрии позволит упростить идентификацию любого человека. Это действительно удобно и для государства, и для людей, - говорит Андрей Яблонских, президент Международной академии digital-коммуникаций. - Возьмем для примера Саудовскую Аравию, где работает подобная система. Там люди вообще не стоят в очередях: они подходят к устройству, сканируют лицо и проходят дальше. Такую систему идентификации можно использовать в музеях, на стадионах, в аэропортах - где угодно. Никто не будет рассматривать ваш паспорт и сравнивать: это точно вы? Для искусственного интеллекта не важно, отрастили вы усы, потолстели или похудели - он в любом случае вас точно идентифицирует.

Изначально собирать биометрические данные правительство поручило банкам. Но те взялись за дело с неохотой: к началу нынешнего года 228 банков собрали биометрию лишь 164 тысяч россиян. Оно и понятно: многие клиенты опасаются записывать свой голос и фотографироваться, а банковские работники не заставляют их это делать, чтобы не отпугнуть.

И вот правительство решило перезапустить программу сбора биометрии. По данным «Коммерсанта», госкомпания «Ростелеком» планирует вложить 6,6 млрд рублей в сбор голосов и изображений лиц 50 млн россиян, чтобы передать эти данные в Единую биометрическую систему. Сделать это хотят до 2030 года, а раз затея с банками не выгорела, то собирать данные планируют главным образом через МФЦ.

- Здесь главный вопрос – насколько надежно будут храниться данные, не утекут ли они куда-то? Именно поэтому многие люди опасаются «делиться» своими биометрическими данными. К тому же голос, в отличие от изображения лица, не так сложно подделать, - говорит Андрей Яблонских. - Но в любом случае, мы живем в цифровой век и постепенно к этому будут переходить все страны. Так что вариантов у нас с вами немного.